Lyrics: Monica by Kuami Eugene

Ladies and Gentlemen

Hello Monica

Can you come over

Make we chop love and tuna

I want you here don’t send me your Duna

I don’t mind that Uber driver

I go fit buy that Uber

Oh my girl

Paddy me Monica

Make me your baby

And I go make you my lady

All night long

Paddy me Monica

Make me your baby

And I go make you my lady

All night long

Paddy me Monica

Ye ye ye ye

Ye ye ye ye

Ye ye ye ye

Paddy me Monica

Ye ye ye ye

Ye ye ye ye

Ye ye ye ye

Paddy me Monica

Your body make me kolo

Your body make me kolo (ah ah)

Your body make me kolo

Ah your body make me kolo

Ah ah ah

45K for your mommy

Your problem no be money

See all the girls too dey want my attention

Fake booty girl no de near me

Young and rich I got that cheddar

Shey you no de fear me

Be my paddy

Oh my girl

Paddy me Monica

Make me your baby

And I go make you my lady

All night long

Paddy me Monica

Make me your baby

And I go make you my lady

All night long

Paddy me Monica

Ye ye ye ye

Ye ye ye ye

Ye ye ye ye

Paddy me Monica

Ye ye ye ye

Ye ye ye ye

Ye ye ye ye

Paddy me Monica

Your body make me kolo

Your body make me kolo (ah ah) (Rockstar made hits)

Your body make me kolo (Ladies and Gentlemen)

Ah your body make me kolo

Ah ah ah

And don’t mind that Uber driver

I go fit buy that Uber