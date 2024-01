Send an email

Lyrics: Abronoma by Amerado

Oh yoo ii

Ah hah!

Hey!

I’m fighting for my blessings

Many3 a obiaa mm3 y3

Mea na m3tumi Atwer3 me story

Obi mm3 twer3 na wanfa bi ankeka ho

(Oh yoo)

Me medi me lane mu aa

Abronoma

Fly high for my food peace of mind na mep3

Kwantia na y3 musuo nti menfa h) daabi da!

Monfr3 fie s3 Adom b3ba wiemu nn3

Monfa mo de3 no menso me borga b3ba

Menpaaba o,I won’t quit I’m a winnerman

(Oh yoo ii)

Monfr3 maame s3 Adom b3ba wiemu nn3

Monfa mode3 no menso me borga b3ba

Menpaaba o,I won’t quit I’m a winnerman

De3 )p3 s3 )ba mayie ase no

Na yie ase na m3fira ntoma

Wob) me din a 3y3 a fa ohene ka ho

Baabi dehye3 mey3 baabi dehye3 paa

De3 )p3 s3 )ba mayie ase no

Na yie ase na m3fira ntoma

Wob) me din a 3y3 a fa ohene ka ho

Baabi dehye3 mey3 baabi dehye3 paa

Adwen a meedwen,na de3 meete

Y3se maky3 w) kwan mu Nanso mempre

Time nk))y3 o menim obiaa nso b3y3 yiee

Obi anya ne sika no kwan kr)

Obii b) ne nkwan wo nnim nnam kr)

Enti s3 wote puupuu a w) bi di

Ebia na koobi nkwan!

Ey! Free like a butterfly

Searching for my peace of mind

Wadi kan agya me a bye bye

Menso meguso nam kwan so

Oh yo…Free like a butterfly

Searching for my peace of mind

Wadi kan agya me a bye bye

Menso meguso nam kwan so

De3 )p3 s3 )ba mayie ase no

Na yie ase na m3fira ntoma

Wob) me din a 3y3 a fa ohene ka ho

Baabi dehye3 mey3 baabi dehye3 paa

De3 )p3 s3 )ba mayie ase no

Na yie ase na m3fira ntoma

Wob) me din a 3y3 a fa ohene ka ho

Baabi dehye3 mey3 baabi dehye3 paa

Hello di kan M3ba

3ky3 s3n m3ba

Baabi a woogya meh) nom no

3ny3 hor na m3ka

Sore m3da

Mesore a m3ba

Ofcourse forward ever

Backwards de3 never

Kofi Annan woob3 y3 bi we3

John Atta Mills Kwame Nkrumah

Moob3 y3 bi we3

Despite Asamoah Gyan moab3y3 bi we3

Abotr3 monya y3 nti

Nn3 your Glory days are here..

I’m fighting for my blessings

Many3 a obiaa mm3 y3

Mea na m3tumi Atwer3 me story

Obi mm3 twer3 na wanfa bi ankeka ho

(Oh yoo)

Me medi me lane mu aa,Abronoma

Fly high for my food peace of mind na mep3

Kwantia na y3 musuo nti menfa h) daabi da!

Monfr3 fie s3 Adom b3ba wiemu nn3

Monfa mo de3 no menso me borga b3ba

Menpaaba o,I won’t quit I’m a winnerman

(Oh yoo ii)

Monfr3 maame s3 Adom b3ba wiemu nn3

Monfa mode3 no menso me borga b3ba

Menpaaba o,I won’t quit I’m a winnerman

De3 )p3 s3 )ba mayie ase no

Na yie ase na m3fira ntoma

Wob) me din a 3y3 a fa ohene ka ho

Baabi dehye3 mey3 baabi dehye3 paa

De3 )p3 s3 )ba mayie ase no

Na yie ase na m3fira ntoma

Wob) me din a 3y3 a fa ohene ka ho

Baabi dehye3 mey3 baabi dehye3 paa