Lyrics: “Put Am On God” by AratheJay

Struggling with this order
I don’t know why they want me go back
Everyday get ein format
So adey back up
ano fit slow down
Ɔkyena meba mekra me folder
Ano fit go back
Ano fit slow down
Ɔkyena we go back
Cos tell me Deɛn na yenhuu da
tenten gramɔ ɛnsini m’akoma
Nyame na Okura yɛn mu for days
Bɛɛma nsuo nso jack wode yaa juhs try come see ma face
Mese m’aso dayɛ la
Adey believe am, Adey believe
We go dey forever
Rain or shining we go Dey enter
Put am on God this shit forever
Ey, Ey, Ey
Seyi seyi dier
Seyi seyi man wan geh the bread up (Get the dough x4)
Yh yh yh yh yh
Rainy days awaiting rainy days
Megyina park-y so m’abrɛ na
Mese m’abrɛ na
Oow Jack M’abrɛ na
Buh this shit forever
Boy we do this shit forever
Eh, Eh
No go dey call my phone
Aso ayɛ hye a
mekyrɛ a mehome te
Mepɛ sɛ mekɔ mekurom
buh don’t want to go back gyesɛ menko me te
Only to find baabi da
Na menkɔ soa enhata mano wesi
Ɛdiɛn kraa yɛnhubi da taking offense ɛmbɔ me hu Me
tenten gramɔ ɛnsini m’akoma
Nyame na Okura yɛn mu for days
Bɛɛma nsuo nso jack wode yaa juhs try come see ma face
Mese maso dayɛ la
Adey believe am Adey believe
We go dey forever
Rain or shining we go Dey enter
Put am on God this shit forever
Ehhhhh
Seyi seyi dier
Seyi seyi man wan geh the bread up
Yh yh yh yh yh
Rainy days awaiting rainy days
Megyina parky so mabre na
Mabrɛ na
Mabreda
Mabrɛ na
Buh we do this shit forever
(Forever Forever eh)
Mnnh
Sei sei man wan geh the bread up
Ehhh aahh
awaiting rainy days
Megyina parky so mabre na
Mabreda
Mabre na
Mabrena
Buh we do this shit forever
Eh