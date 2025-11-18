Ad imageAd image
Lyrics

Lyrics: “Put Am On God” by AratheJay

Lyrics of the hit single from AratheJay of "The Odyssey" album.

New GM icon
Ghana Music

Struggling with this order
I don’t know why they want me go back
Everyday get ein format 
So adey back up 
ano fit slow down 
Ɔkyena meba mekra me folder 
Ano fit go back 
Ano fit slow down 
Ɔkyena we go back 

Cos tell me Deɛn na  yenhuu da 
tenten gramɔ ɛnsini m’akoma 
Nyame na Okura yɛn mu for days 
Bɛɛma nsuo nso jack wode yaa juhs try come see ma face 
Mese m’aso dayɛ la 
Adey believe am, Adey believe 
We go dey forever 
Rain or shining we go Dey enter 
Put am on God this shit forever 

Ey, Ey, Ey 

Seyi seyi dier 
Seyi seyi  man wan geh the bread up (Get the dough x4)
Yh yh yh yh yh 
Rainy days awaiting rainy days 
Megyina park-y so m’abrɛ na 
Mese m’abrɛ na 
Oow Jack M’abrɛ na 
Buh this shit forever 
Boy we do this shit forever 

Eh, Eh 

No go dey call my phone 
Aso ayɛ hye a 
mekyrɛ a mehome te 
Mepɛ sɛ mekɔ mekurom 
buh don’t want to go back gyesɛ menko me te 
Only to find baabi da  
Na menkɔ soa enhata mano wesi 
Ɛdiɛn kraa yɛnhubi da taking offense ɛmbɔ me hu Me

tenten gramɔ ɛnsini m’akoma 
Nyame na Okura yɛn mu for days 
Bɛɛma nsuo nso jack wode yaa juhs try come see ma face 
Mese maso dayɛ la 
Adey believe am Adey believe 
We go dey forever 
Rain or shining we go Dey enter 
Put am on God this shit forever 

Ehhhhh 

Seyi seyi dier 
Seyi seyi man wan geh the bread up 
Yh yh yh yh yh 
Rainy days awaiting rainy days 
Megyina parky so mabre na 
Mabrɛ na 
Mabreda 

Mabrɛ na 

Buh we do this shit forever 

(Forever Forever eh)

Mnnh 

Sei sei man wan geh the bread up 

Ehhh aahh 

awaiting rainy days 

Megyina parky so mabre na 

Mabreda 

Mabre na 

Mabrena 

Buh we do this shit forever 

Eh 

author avatar
Ghana Music
Premiere online Mag for daily coverage of Latest Ghanaian music videos, news, reviews, biographies, interviews, photos & more! Download/stream new songs.
See Full Bio
Shatta Wale releases new song Abonko, produced by PAQ
New music! Young Onze releases ‘Show Something’ featuring Astro Wrld
Jay Q releases ‘Gbelewu’ – an Afrobeats song about emotional survival
FloEazy returns with exciting new song; ‘Unnoticed’
‘Odo Dada’: Bisa Kdei delivers heartfelt love story
- Advertisement -
TAGGED:
Share This Article
New GM icon
ByGhana Music
Follow:
Premiere online Mag for daily coverage of Latest Ghanaian music videos, news, reviews, biographies, interviews, photos & more! Download/stream new songs.
Previous Article Shatta Wale Shatta Wale releases new song Abonko, produced by PAQ
Leave a Comment
- Advertisement -

Stay Connected

Trending

Shots from the Absa Spark Zone show the beach alive with colour and joy. Photo Credit: ABSA Bank
Tidal Rave Festival 2025 draws crowds to La Palm Royal Beach with Black Sherif, Ayra Starr
News
Black Sherif. Photo Credit: Black Sherif/Instagram.
It will happen – Black Sherif promises Amakye Dede collaboration
News
Kweku Flick
‘Kum (High Pt.2)’: Kweku Flick is out with a new single
Music
Black Sherif. Photo Credit: Black Sherif/Instagram.
We need 10-15k capacity auditoriums – Black Sherif
News
lan Otchere. Photo Credit: Supplied.
lan Otchere is the new West Night Publishing West Africa Liaison, A&R and Sync Manager
Africa News
- Advertisement -

Latest

Kuami Eugene. Photo Credit: Instagram.
I was hungrier than them – Kuami Eugene on days at Lynx Entertainment
News
Siisi Baidoo x Onn Gospel
New music! Siisi Baidoo joins Onn Gospel for ‘Timeless Ghanaian Presbyterian Praise Medley’
Music
The Matter - Lalid
2025 Week 46: Ghana Music Top 10 Countdown
Ghana Music Top 10 Countdown
Team Eternity Ghana
Team Eternity Ghana breathes life into timeless gospel songs with ‘Old Classics’
Music
Nina Ricchie
‘Touch It’: Nina Ricchie returns with a seductive, high-energy new song
Music
- Advertisement -

Sponsored

Billboards in the Skybox. Credit: Dreamina.
How Video Games Became the New Streets for Ads and What Music Promoters Can Learn from it
Guest Blogger
Strongman
‘Mensei Da’: Strongman releases new emboldening music
Music
Patapaa
Patapaa teams up with Amerado for new song ‘Kataa’
Music
Singer Wiafe SwiitLypz
New music! Wiafe Swiitlypz teams up with Nad on ‘Blackman’
Music
Ras Kuuku
Watch: Ras Kuuku unveils music video for ‘Me And You Tonight’
Music

You Might Also Like