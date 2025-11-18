Lyrics: “Put Am On God” by AratheJay

Struggling with this order

I don’t know why they want me go back

Everyday get ein format

So adey back up

ano fit slow down

Ɔkyena meba mekra me folder

Ano fit go back

Ano fit slow down

Ɔkyena we go back



Cos tell me Deɛn na yenhuu da

tenten gramɔ ɛnsini m’akoma

Nyame na Okura yɛn mu for days

Bɛɛma nsuo nso jack wode yaa juhs try come see ma face

Mese m’aso dayɛ la

Adey believe am, Adey believe

We go dey forever

Rain or shining we go Dey enter

Put am on God this shit forever



Ey, Ey, Ey

Seyi seyi dier

Seyi seyi man wan geh the bread up (Get the dough x4)

Yh yh yh yh yh

Rainy days awaiting rainy days

Megyina park-y so m’abrɛ na

Mese m’abrɛ na

Oow Jack M’abrɛ na

Buh this shit forever

Boy we do this shit forever

Eh, Eh

No go dey call my phone

Aso ayɛ hye a

mekyrɛ a mehome te

Mepɛ sɛ mekɔ mekurom

buh don’t want to go back gyesɛ menko me te

Only to find baabi da

Na menkɔ soa enhata mano wesi

Ɛdiɛn kraa yɛnhubi da taking offense ɛmbɔ me hu Me

tenten gramɔ ɛnsini m’akoma

Nyame na Okura yɛn mu for days

Bɛɛma nsuo nso jack wode yaa juhs try come see ma face

Mese maso dayɛ la

Adey believe am Adey believe

We go dey forever

Rain or shining we go Dey enter

Put am on God this shit forever

Ehhhhh

Seyi seyi dier

Seyi seyi man wan geh the bread up

Yh yh yh yh yh

Rainy days awaiting rainy days

Megyina parky so mabre na

Mabrɛ na

Mabreda

Mabrɛ na

Buh we do this shit forever

(Forever Forever eh)

Mnnh

Sei sei man wan geh the bread up

Ehhh aahh

awaiting rainy days

Megyina parky so mabre na

Mabreda

Mabre na

Mabrena

Buh we do this shit forever

Eh