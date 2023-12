King Promise Promiseland is back – Tickets are on sale

Sarkodie, Wendy Shay, King Promise’ team, Attend Supreme Court Hearing on FDA’s Ban on Celebrity Alcohol Endorsements – More Here!

Video: Perfect Combi by King Promise & Gabzy

Video: Kwaku Ananse Remix by Amerado feat. Fameye

Audio: Perfect Combi & Naana by King Promise

Audio: Happy Day (Remix) by Kweku Darlington feat. Yaw Tog, Kweku Flick & Amerado

Video: Mabo Wodin Remix by Evangelist Diana Asamoah

Audio: Not God Remix by Fameye feat. Stonebwoy

Video: Akohwie Remix by Ypee feat. Jhade Stone