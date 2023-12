Video: Air Force by Reggie feat. Kofi Mole

Audio: Gangalia by Jay Bahd & Shatta Wale

Video: Masesa by Jay Bahd feat. Skyface SDW & Kwaku DMC

Xlimkid and O’kenneth’s “Lonely Road” Hits #28 on Billboard Us Afrobeats Chart! – More Here

Lil Durk eulogizes Asakaa by using O’Kenneth and Xlimkid’s ‘Lonely Road’ in Viral Instagram Post – Full Details

Video: Mereka by Kwaku DMC feat. O’Kenneth, Jay Bahd & Braabenk

Audio: Air Force by Reggie feat. Kofi Mole

Audio: Masesa by Jay Bahd feat. Skyface SDW & Kwaku DMC

Video: Save Me by Beeztrap KOTM