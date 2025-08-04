Ad imageAd image
2025 Week 31: Ghana Music Top 10 Countdown

Find out the hottest songs in Ghana for Week #31 Ending August 2nd 2025.

Cover Artwork: Shoulder - Medikal, Shatta Wale, & Beeztrap KOTM
Week #31 Ending August 2nd 2025PWL
1.Shoulder by Medikal feat. Shatta Wale & Beeztrap KOTM152
2.Sacrifice by Black Sherif1141
3.Foko! by King Paluta3123
4.So It Goes by Black Sherif & Fireboy DML1264
5.Sankofa by Gyakie595
6.Violence by Sarkodie ft. Kweku Smoke666
7.Olivia by Lasmid5187
8.Soma Obi by Black Sherif829
9.Excellent by Kojo Blak & Kelvyn Boy1298
10.For The Popping by King Paluta13710
P = Peaked | W = Weeks on Chart | L = Last Week’s Position
#top10GH is compiled every week by Ghana Music.
2025 Week 30: Ghana Music Top 10 Countdown
2025 Week 29: Ghana Music Top 10 Countdown
2025 Week 28: Ghana Music Top 10 Countdown
2025 Week 27: Ghana Music Top 10 Countdown
2025 Week 26: Ghana Music Top 10 Countdown
