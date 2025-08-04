2025 Week 31: Ghana Music Top 10 Countdown

|Week #31 Ending August 2nd 2025
|P
|W
|L
|1.
|Shoulder by Medikal feat. Shatta Wale & Beeztrap KOTM
|1
|5
|2
|2.
|Sacrifice by Black Sherif
|1
|14
|1
|3.
|Foko! by King Paluta
|3
|12
|3
|4.
|So It Goes by Black Sherif & Fireboy DML
|1
|26
|4
|5.
|Sankofa by Gyakie
|5
|9
|5
|6.
|Violence by Sarkodie ft. Kweku Smoke
|6
|6
|6
|7.
|Olivia by Lasmid
|5
|18
|7
|8.
|Soma Obi by Black Sherif
|8
|2
|9
|9.
|Excellent by Kojo Blak & Kelvyn Boy
|1
|29
|8
|10.
|For The Popping by King Paluta
|1
|37
|10
|P = Peaked | W = Weeks on Chart | L = Last Week’s Position
|#top10GH is compiled every week by Ghana Music.