Ghana Music Top 10 Countdown

2025 Week 32: Ghana Music Top 10 Countdown

Find out the hottest songs in Ghana for Week #32 Ending August 9th 2025.

Ghana Music
Violence - Sarkodie
Violence - Sarkodie
Week #32 Ending August 9th 2025PWL
1.Shoulder by Medikal feat. Shatta Wale & Beeztrap KOTM161
2.Sacrifice by Black Sherif1152
3.Foko! by King Paluta3133
4.So It Goes by Black Sherif & Fireboy DML1274
5.Violence by Sarkodie ft. Kweku Smoke576
6.Soma Obi by Black Sherif638
7.Olivia by Lasmid5197
8.Sankofa by Gyakie5105
9.Excellent by Kojo Blak & Kelvyn Boy1309
10.For The Popping by King Paluta13810
P = Peaked | W = Weeks on Chart | L = Last Week’s Position
#top10GH is compiled every week by Ghana Music.
