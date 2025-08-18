Ad imageAd image
Ghana Music Top 10 Countdown

2025 Week 33: Ghana Music Top 10 Countdown

Find out the hottest songs in Ghana for Week #33 Ending August 16th 2025.

Ghana Music
Cover Artwork: Gymnastic - KiDi, Olivetheboy & KOJO BLAK
Week #33 Ending August 16th 2025PWL
1.Shoulder by Medikal feat. Shatta Wale & Beeztrap KOTM171
2.Sacrifice by Black Sherif1162
3.Foko! by King Paluta3143
4.So It Goes by Black Sherif & Fireboy DML1284
5.Violence by Sarkodie ft. Kweku Smoke585
6.Soma Obi by Black Sherif646
7.Olivia by Lasmid5207
8.Sankofa by Gyakie5118
9.Excellent by Kojo Blak & Kelvyn Boy1319
10.Gymnastic by KiDi, OliveTheBoy & Kojo Blak101
P = Peaked | W = Weeks on Chart | L = Last Week’s Position
#top10GH is compiled every week by Ghana Music.
2025 Week 32: Ghana Music Top 10 Countdown
2025 Week 31: Ghana Music Top 10 Countdown
2025 Week 30: Ghana Music Top 10 Countdown
2025 Week 29: Ghana Music Top 10 Countdown
2025 Week 28: Ghana Music Top 10 Countdown
