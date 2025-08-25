Ad imageAd image
Ghana Music Top 10 Countdown

2025 Week 34: Ghana Music Top 10 Countdown

Find out the hottest songs in Ghana for Week #34 Ending August 23rd 2025.

New GM icon
Ghana Music
Cover Artwork: Voice of the Crown EP - Shatta Wale
Cover Artwork: Voice Of The Crown EP - Shatta Wale
Week #34 Ending August 23rd 2025PWL
1.Shoulder by Medikal feat. Shatta Wale & Beeztrap KOTM181
2.Sacrifice by Black Sherif1172
3.Foko! by King Paluta3153
4.So It Goes by Black Sherif & Fireboy DML1294
5.Violence by Sarkodie ft. Kweku Smoke595
6.Soma Obi by Black Sherif656
7.Olivia by Lasmid5217
8.Gymnastic by KiDi, OliveTheBoy & Kojo Blak8210
9.Excellent by Kojo Blak & Kelvyn Boy1329
10.Street Crown by Shatta Wale101
P = Peaked | W = Weeks on Chart | L = Last Week’s Position
#top10GH is compiled every week by Ghana Music.
2025 Week 34: Ghana Music Top 10 Countdown
author avatar
Ghana Music
Premiere online Mag for daily coverage of Latest Ghanaian music videos, news, reviews, biographies, interviews, photos & more! Download/stream new songs.
See Full Bio
2025 Week 33: Ghana Music Top 10 Countdown
2025 Week 32: Ghana Music Top 10 Countdown
2025 Week 31: Ghana Music Top 10 Countdown
2025 Week 30: Ghana Music Top 10 Countdown
2025 Week 29: Ghana Music Top 10 Countdown
- Advertisement -
TAGGED:
Share This Article
New GM icon
ByGhana Music
Follow:
Premiere online Mag for daily coverage of Latest Ghanaian music videos, news, reviews, biographies, interviews, photos & more! Download/stream new songs.
Previous Article Lali X Lola Lali X Lola serve bold vibes in debut ‘Pepper Soup Album’
Next Article The Practice of Music Catalogue Sales. Photo Credit: ANotemusic. Enlighten Yourself on the Practice of Music Catalogue Sales 
Leave a Comment
- Advertisement -

Stay Connected

Trending

D-Black & Veana Negasi
D-Black unveils music video for ‘Supernova’ feat. Veana Negasi
Music
Shatta Wale. Photo Credit: Shatta Wale.
Shatta Wale to meet GH₵10m bail in EOCO Lamborghini case
News
KJ Spio
New Music: KJ Spio features KiDi & Stalk Ashley on ‘Heat’
Music
Ko-Jo Cue. Photo Credit: Ko-Jo Cue/Instagram.
Check Out “On Your Radar” Picks for July
Lists
Piesie Esther
Piesie Esther celebrates God’s Grace in new song ‘Nyame Ye’
Music
- Advertisement -

Latest

The Practice of Music Catalogue Sales. Photo Credit: ANotemusic.
Enlighten Yourself on the Practice of Music Catalogue Sales 
Culture
Lali X Lola
Lali X Lola serve bold vibes in debut ‘Pepper Soup Album’
Music
Mista Myles. Photo Credit: Supplied.
Mista Myles soothes lover with new single, “Camavinga”
Music
Tikki Waja. Photo Credit: Supplied.
Tikki Waja calls out “Fanfoolers” in new Single
Music
MOGmusic
MOGmusic releases spirit-lifting new single ‘Your Name Is Jesus’
News
- Advertisement -

Sponsored

Onua by De K
‘Winner’: De K drops new song of triumph
Music
Patapaa
Watch! Patapaa releases new music video for ‘Nyonko Bone’
Music
Efemor
Efemor drops catchy new dance song; ‘Jo’
Music
Donzy
Donzy releases ‘Problem’ feat. Fameye in raw Hiplife life tales
Music
Ras Kuuku
Sika Dam! Ras Kuuku celebrates wealth in new song
Music

You Might Also Like