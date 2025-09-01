2025 Week 35: Ghana Music Top 10 Countdown

|Week #35 Ending September 1st 2025
|P
|W
|L
|1.
|Shoulder by Medikal feat. Shatta Wale & Beeztrap KOTM
|1
|9
|1
|2.
|Sacrifice by Black Sherif
|1
|18
|2
|3.
|Foko! by King Paluta
|3
|16
|3
|4.
|So It Goes by Black Sherif & Fireboy DML
|1
|30
|4
|5.
|Violence by Sarkodie ft. Kweku Smoke
|5
|10
|5
|6.
|Soma Obi by Black Sherif
|6
|6
|6
|7.
|Street Crown by Shatta Wale
|7
|1
|10
|8.
|Olivia by Lasmid
|5
|22
|7
|9.
|Unconditional by Gyakie
|9
|1
|–
|10.
|Gymnastic by KiDi, OliveTheBoy & Kojo Blak
|8
|3
|8
|P = Peaked | W = Weeks on Chart | L = Last Week’s Position
|#top10GH is compiled every week by Ghana Music.