Ghana Music Top 10 Countdown

2025 Week 35: Ghana Music Top 10 Countdown

Find out the hottest songs in Ghana for Week #35 Ending September 1st 2025.

Week #35 Ending September 1st 2025PWL
1.Shoulder by Medikal feat. Shatta Wale & Beeztrap KOTM191
2.Sacrifice by Black Sherif1182
3.Foko! by King Paluta3163
4.So It Goes by Black Sherif & Fireboy DML1304
5.Violence by Sarkodie ft. Kweku Smoke5105
6.Soma Obi by Black Sherif666
7.Street Crown by Shatta Wale7110
8.Olivia by Lasmid5227
9.Unconditional by Gyakie91
10.Gymnastic by KiDi, OliveTheBoy & Kojo Blak838
P = Peaked | W = Weeks on Chart | L = Last Week’s Position
#top10GH is compiled every week by Ghana Music.
You Might Also Like