2025 Week 36: Ghana Music Top 10 Countdown

|Week #36 Ending September 8th 2025
|P
|W
|L
|1.
|Shoulder by Medikal feat. Shatta Wale & Beeztrap KOTM
|1
|10
|1
|2.
|Sacrifice by Black Sherif
|1
|19
|2
|3.
|Foko! by King Paluta
|3
|18
|3
|4.
|So It Goes by Black Sherif & Fireboy DML
|1
|31
|4
|5.
|Street Crown by Shatta Wale
|5
|2
|7
|6.
|Unconditional by Gyakie
|6
|2
|9
|7.
|Violence by Sarkodie ft. Kweku Smoke
|5
|11
|5
|8.
|Olivia by Lasmid
|5
|23
|8
|9.
|Soma Obi by Black Sherif
|6
|7
|6
|10.
|It Is Finished by Kofi Kinaata
|10
|1
|–
|P = Peaked | W = Weeks on Chart | L = Last Week’s Position
|#top10GH is compiled every week by Ghana Music.