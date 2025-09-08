Ad imageAd image
Ghana Music Top 10 Countdown

2025 Week 36: Ghana Music Top 10 Countdown

Find out the hottest songs in Ghana for Week #36 Ending September 8th 2025.

New GM icon
Ghana Music
Cover Artwork: It is Finished - Kofi Kinaata
Cover Artwork: It is Finished - Kofi Kinaata
Week #36 Ending September 8th 2025PWL
1.Shoulder by Medikal feat. Shatta Wale & Beeztrap KOTM1101
2.Sacrifice by Black Sherif1192
3.Foko! by King Paluta3183
4.So It Goes by Black Sherif & Fireboy DML1314
5.Street Crown by Shatta Wale527
6.Unconditional by Gyakie629
7.Violence by Sarkodie ft. Kweku Smoke5115
8.Olivia by Lasmid5238
9.Soma Obi by Black Sherif676
10.It Is Finished by Kofi Kinaata101
P = Peaked | W = Weeks on Chart | L = Last Week’s Position
#top10GH is compiled every week by Ghana Music.
2025 Week 35: Ghana Music Top 10 Countdown
author avatar
Ghana Music
Premiere online Mag for daily coverage of Latest Ghanaian music videos, news, reviews, biographies, interviews, photos & more! Download/stream new songs.
See Full Bio
2025 Week 35: Ghana Music Top 10 Countdown
2025 Week 34: Ghana Music Top 10 Countdown
2025 Week 33: Ghana Music Top 10 Countdown
2025 Week 32: Ghana Music Top 10 Countdown
2025 Week 31: Ghana Music Top 10 Countdown
- Advertisement -
TAGGED:
Share This Article
New GM icon
ByGhana Music
Follow:
Premiere online Mag for daily coverage of Latest Ghanaian music videos, news, reviews, biographies, interviews, photos & more! Download/stream new songs.
Previous Article Josplay announces winner of inaugural Rise Fund
Next Article Slut Boy Billy Slut Boy Billy re-emerges with ‘The Genesis of Eruption’ EP
Leave a Comment
- Advertisement -

Stay Connected

Trending

Using CapCut Video Editing Software. Credit: Supplied.
How Musicians Can Create Stunning Social Media Clips Using CapCut Video Editing Software
Guest Blogger
Capetown by Oseikrom Sikanii
‘Tracking You’: Oseikrom Sikanii delivers new song
Music
Larruso
‘Lucky’ by Larruso celebrates finding true love
Music
Rolly Panda
Watch! Rolly Panda releases ‘Gbedzi’ video featuring Agbeshie
Music
FimFim
FimFim releases debut studio album ‘Abusua’
Music
- Advertisement -

Latest

Ginius. Photo Credit: Supplied.
Ginius releases buzzing new remix, “Different”, with Insvne Auggie
Music
Clem Biney
Clem Biney blends faith, hustle, and storytelling on new ‘I Am That I Am’ EP
Music
Slut Boy Billy
Slut Boy Billy re-emerges with ‘The Genesis of Eruption’ EP
Music
Josplay announces winner of inaugural Rise Fund
Africa
AratheJay at Nimo Live Photo Credit: @TryKojo
Be prepared to feel and see art – AratheJay on “Nimo Live”
News
- Advertisement -

Sponsored

Horizon Records signs Efemor; set to release debut on 9th December
Efemor unveils sultry new song ‘High Grade’
Music
Onua by De K
‘Winner’: De K drops new song of triumph
Music
Piesie Esther
Piesie Esther celebrates God’s Grace in new song ‘Nyame Ye’
Music
Patapaa
Watch! Patapaa releases new music video for ‘Nyonko Bone’
Music
Efemor
Efemor drops catchy new dance song; ‘Jo’
Music

You Might Also Like