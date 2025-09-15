Ad imageAd image
2025 Week 37: Ghana Music Top 10 Countdown

Find out the hottest songs in Ghana for Week #37 Ending September 13th 2025.

Cover Artwork: Iron Boy - Black Sherif
Week #37 Ending September 13th 2025PWL
1.Shoulder by Medikal feat. Shatta Wale & Beeztrap KOTM1111
2.Sacrifice by Black Sherif1202
3.Street Crown by Shatta Wale345
4.Foko! by King Paluta3193
5.So It Goes by Black Sherif & Fireboy DML1324
6.Unconditional by Gyakie636
7.Violence by Sarkodie ft. Kweku Smoke5127
8.It Is Finished by Kofi Kinaata8210
9.Olivia by Lasmid5248
10.Soma Obi by Black Sherif689
P = Peaked | W = Weeks on Chart | L = Last Week’s Position
#top10GH is compiled every week by Ghana Music.
You Might Also Like