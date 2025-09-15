2025 Week 37: Ghana Music Top 10 Countdown

|Week #37 Ending September 13th 2025
|P
|W
|L
|1.
|Shoulder by Medikal feat. Shatta Wale & Beeztrap KOTM
|1
|11
|1
|2.
|Sacrifice by Black Sherif
|1
|20
|2
|3.
|Street Crown by Shatta Wale
|3
|4
|5
|4.
|Foko! by King Paluta
|3
|19
|3
|5.
|So It Goes by Black Sherif & Fireboy DML
|1
|32
|4
|6.
|Unconditional by Gyakie
|6
|3
|6
|7.
|Violence by Sarkodie ft. Kweku Smoke
|5
|12
|7
|8.
|It Is Finished by Kofi Kinaata
|8
|2
|10
|9.
|Olivia by Lasmid
|5
|24
|8
|10.
|Soma Obi by Black Sherif
|6
|8
|9
|P = Peaked | W = Weeks on Chart | L = Last Week’s Position
|#top10GH is compiled every week by Ghana Music.