Ad imageAd image
Ghana Music Top 10 Countdown

2025 Week 38: Ghana Music Top 10 Countdown

Find out the hottest songs in Ghana for Week #38 Ending September 20th 2025.

New GM icon
Ghana Music
Gyatabruwaa - Adom Kiki feat. Joe Mettle
Gyatabruwaa - Adom Kiki feat. Joe Mettle
Week #38 Ending September 20th 2025PWL
1.Shoulder by Medikal feat. Shatta Wale & Beeztrap KOTM1121
2.Sacrifice by Black Sherif1212
3.Street Crown by Shatta Wale353
4.Unconditional by Gyakie446
5.Gidi Gidi (Fire) by Stonebwoy51
6.It Is Finished by Kofi Kinaata638
7.Violence by Sarkodie feat. Kweku Smoke5137
8.Gyatabruwa by Adom Kiki feat. Joe Mettle81
9.Olivia by Lasmid5259
10.Foko! by King Paluta3204
P = Peaked | W = Weeks on Chart | L = Last Week’s Position
#top10GH is compiled every week by Ghana Music.
2025 Week 37: Ghana Music Top 10 Countdown
author avatar
Ghana Music
Premiere online Mag for daily coverage of Latest Ghanaian music videos, news, reviews, biographies, interviews, photos & more! Download/stream new songs.
See Full Bio
2025 Week 37: Ghana Music Top 10 Countdown
2025 Week 36: Ghana Music Top 10 Countdown
2025 Week 35: Ghana Music Top 10 Countdown
2025 Week 34: Ghana Music Top 10 Countdown
2025 Week 33: Ghana Music Top 10 Countdown
- Advertisement -
TAGGED:
Share This Article
New GM icon
ByGhana Music
Follow:
Premiere online Mag for daily coverage of Latest Ghanaian music videos, news, reviews, biographies, interviews, photos & more! Download/stream new songs.
Previous Article KooKusi. Photo Credit: Supplied. KooKusi announces new project “This Ability” inspired by “Clock”
Leave a Comment
- Advertisement -

Stay Connected

Trending

Music Hotspots in Accra. Photo Credit: SZ3SC
Focus: Some Music Hotspots in Accra for You
Culture
Hotshot King Paluta
‘La Vida Loca’: King Paluta blends hope and hardship in new song
Music
Yartti
Yartti releases emotionally-charged ‘Tales Of A Dreamer’ EP
Music
Guinness Ghana DJ Awards 2025
Guinness Ghana DJ Awards 2025: Nominations now open
News
Social Media vrs. Music Streaming Platforms.Credit: Google.
Why Social Media May Be Failing Artists – Global Report
Culture
- Advertisement -

Latest

KooKusi. Photo Credit: Supplied.
KooKusi announces new project “This Ability” inspired by “Clock”
News
Remmi. Photo Credit: Supplied.
Remmi explores pressure and growth in latest single “Anxiety”
Music
Amplify Ghana KNUST Rap Cypher. Credit: Supplied.
Amplify Ghana officially releases KNUST Rap Cypher
Music
Pure Akan. Photo Credit: Pure Akan.
Pure Akan drops thought-provoking new song ‘Kwappiah Gyina So’
Music
KobbyRockz
‘Shege’ by KobbyRockz feat. LR Whiz – When love turns to trouble
Music
- Advertisement -

Sponsored

Atia by Ras Kuuku
Ras Kuuku serenades lover in new song ‘Me And You Tonight’
Music
Using CapCut Video Editing Software. Credit: Supplied.
How Musicians Can Create Stunning Social Media Clips Using CapCut Video Editing Software
Guest Blogger
Horizon Records signs Efemor; set to release debut on 9th December
Efemor unveils sultry new song ‘High Grade’
Music
Onua by De K
‘Winner’: De K drops new song of triumph
Music
Piesie Esther
Piesie Esther celebrates God’s Grace in new song ‘Nyame Ye’
Music

You Might Also Like