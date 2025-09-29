2025 Week 39: Ghana Music Top 10 Countdown

|Week #39 Ending September 27th 2025
|P
|W
|L
|1.
|Shoulder by Medikal feat. Shatta Wale & Beeztrap KOTM
|1
|13
|1
|2.
|Sacrifice by Black Sherif
|1
|22
|2
|3.
|Gidi Gidi (Fire) by Stonebwoy
|3
|2
|5
|4.
|Unconditional by Gyakie
|4
|5
|4
|5.
|Street Crown by Shatta Wale
|3
|6
|3
|6.
|It Is Finished by Kofi Kinaata
|6
|4
|6
|7.
|Violence by Sarkodie feat. Kweku Smoke
|5
|14
|7
|8.
|Gyatabruwa by Adom Kiki feat. Joe Mettle
|8
|2
|8
|9.
|Olivia by Lasmid
|5
|26
|9
|10.
|The Matter by Lalid
|10
|1
|–
|P = Peaked | W = Weeks on Chart | L = Last Week’s Position
|#top10GH is compiled every week by Ghana Music.