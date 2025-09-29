Ad imageAd image
2025 Week 39: Ghana Music Top 10 Countdown

Find out the hottest songs in Ghana for Week #39 Ending September 27th 2025.

Gyatabruwaa - Adom Kiki feat. Joe Mettle
Week #39 Ending September 27th 2025PWL
1.Shoulder by Medikal feat. Shatta Wale & Beeztrap KOTM1131
2.Sacrifice by Black Sherif1222
3.Gidi Gidi (Fire) by Stonebwoy325
4.Unconditional by Gyakie454
5.Street Crown by Shatta Wale363
6.It Is Finished by Kofi Kinaata646
7.Violence by Sarkodie feat. Kweku Smoke5147
8.Gyatabruwa by Adom Kiki feat. Joe Mettle828
9.Olivia by Lasmid5269
10.The Matter by Lalid101
P = Peaked | W = Weeks on Chart | L = Last Week’s Position
#top10GH is compiled every week by Ghana Music.
2025 Week 38: Ghana Music Top 10 Countdown
2025 Week 37: Ghana Music Top 10 Countdown
2025 Week 36: Ghana Music Top 10 Countdown
2025 Week 35: Ghana Music Top 10 Countdown
2025 Week 34: Ghana Music Top 10 Countdown
