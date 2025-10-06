Ad imageAd image
Ghana Music Top 10 Countdown

2025 Week 40: Ghana Music Top 10 Countdown

Find out the hottest songs in Ghana for Week #40 Ending October 4th 2025.

New GM icon
Ghana Music
Cover Artwork: Crazy Love - Wendy Shay & Olive The Boy
Cover Artwork: Crazy Love - Wendy Shay & Olive The Boy
Week #40 Ending October 7th 2025PWL
1.Shoulder by Medikal feat. Shatta Wale & Beeztrap KOTM1141
2.Sacrifice by Black Sherif1232
3.Gidi Gidi (Fire) by Stonebwoy333
4.Street Crown by Shatta Wale375
5.Unconditional by Gyakie464
6.It Is Finished by Kofi Kinaata656
7.Violence by Sarkodie feat. Kweku Smoke5157
8.Gyatabruwa by Adom Kiki feat. Joe Mettle838
9.The Matter by Lalid9210
10.Crazy Love by Wendy Shay feat. OliveTheBoy101
P = Peaked | W = Weeks on Chart | L = Last Week’s Position
#top10GH is compiled every week by Ghana Music.
2025 Week 40: Ghana Music Top 10 Countdown
author avatar
Ghana Music
Premiere online Mag for daily coverage of Latest Ghanaian music videos, news, reviews, biographies, interviews, photos & more! Download/stream new songs.
See Full Bio
2025 Week 39: Ghana Music Top 10 Countdown
2025 Week 38: Ghana Music Top 10 Countdown
2025 Week 37: Ghana Music Top 10 Countdown
2025 Week 36: Ghana Music Top 10 Countdown
2025 Week 35: Ghana Music Top 10 Countdown
- Advertisement -
TAGGED:
Share This Article
New GM icon
ByGhana Music
Follow:
Premiere online Mag for daily coverage of Latest Ghanaian music videos, news, reviews, biographies, interviews, photos & more! Download/stream new songs.
Previous Article Dan Drizzy Dan Drizzy drops new ‘R2BEES’ EP – A manifesto of resilience
Next Article Omar Sterling a.k.a Paedae Omar Sterling drops surprise album ‘VTH 2’
Leave a Comment
- Advertisement -

Stay Connected

Trending

Omar Sterling a.k.a Paedae
Omar Sterling drops surprise album ‘VTH 2’
Music
Malaika at The 27 Live Experience. Photo Credit: Malaika/Instagram.
Malaika Brings to Life “The 27 Experience”
Events News
Amerado
Amerado drops new emotional Highlife song ‘Obi Adi’
Music
Dan Drizzy
Dan Drizzy drops new ‘R2BEES’ EP – A manifesto of resilience
Music
Sometimes by Shaker feat. Fameye & Asi
Shaker releases ‘Pantang’ featuring Kwesi Arthur & DMI
Music
- Advertisement -

Latest

Mod Dee
Stonebwoy, Shatta Wale & Sarkodie could sell out O2 – Mod Dee
Guest Blogger
Empress Afi
Empress Afi wins big at Ghana Entertainment Awards USA 2025
News
King Promise. Photo Credit: King Promise/Instagram.
We planned to have a surprise album with Daddy Lumba – King Promise reveals
News
AratheJay for GQ South Africa. Photo Credit: @Gus Sarkodee.
AratheJay sets October 24 release for “The Odyssey” LP
News
Singer Wiafe SwiitLypz
New music! Wiafe Swiitlypz teams up with Nad on ‘Blackman’
Music
- Advertisement -

Sponsored

Ras Kuuku
Watch: Ras Kuuku unveils music video for ‘Me And You Tonight’
Music
Efemor
New music! Efemor releases afrobeats EP, ‘Shatta’
Music
Atia by Ras Kuuku
Ras Kuuku serenades lover in new song ‘Me And You Tonight’
Music
Using CapCut Video Editing Software. Credit: Supplied.
How Musicians Can Create Stunning Social Media Clips Using CapCut Video Editing Software
Guest Blogger
Horizon Records signs Efemor; set to release debut on 9th December
Efemor unveils sultry new song ‘High Grade’
Music

You Might Also Like