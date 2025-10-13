Ad imageAd image
2025 Week 41: Ghana Music Top 10 Countdown

Find out the hottest songs in Ghana for Week #41 Ending October 11th 2025.

Cover Artwork: Voice of the Crown EP - Shatta Wale
Cover Artwork: Voice Of The Crown EP - Shatta Wale
Week #41 Ending October 11th 2025PWL
1.Shoulder by Medikal feat. Shatta Wale & Beeztrap KOTM1151
2.Street Crown by Shatta Wale284
3.Sacrifice by Black Sherif1242
4.Gidi Gidi (Fire) by Stonebwoy343
5.Unconditional by Gyakie475
6.It Is Finished by Kofi Kinaata666
7.Violence by Sarkodie feat. Kweku Smoke5167
8.Crazy Love by Wendy Shay feat. OliveTheBoy8210
9.The Matter by Lalid939
10.Gyatabruwa by Adom Kiki feat. Joe Mettle848
P = Peaked | W = Weeks on Chart | L = Last Week’s Position
#top10GH is compiled every week by Ghana Music.
