2025 Week 42: Ghana Music Top 10 Countdown

Find out the hottest songs in Ghana for Week #42 Ending October 18th 2025.

The Palm Ghana Worship Medley - Onn Gospel
Week #42 Ending October 18th 2025PWL
1.Street Crown by Shatta Wale192
2.Shoulder by Medikal feat. Shatta Wale & Beeztrap KOTM1161
3.Sacrifice by Black Sherif1253
4.Gidi Gidi (Fire) by Stonebwoy354
5.Unconditional by Gyakie485
6.It Is Finished by Kofi Kinaata676
7.Crazy Love by Wendy Shay feat. OliveTheBoy738
8.Violence by Sarkodie feat. Kweku Smoke5177
9.The Matter by Lalid949
10.The Palm Ghana Worship Medley by Onn Gospel101
P = Peaked | W = Weeks on Chart | L = Last Week’s Position
#top10GH is compiled every week by Ghana Music.
2025 Week 41: Ghana Music Top 10 Countdown
2025 Week 40: Ghana Music Top 10 Countdown
2025 Week 39: Ghana Music Top 10 Countdown
2025 Week 38: Ghana Music Top 10 Countdown
2025 Week 37: Ghana Music Top 10 Countdown
