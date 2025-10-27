Ad imageAd image
2025 Week 43: Ghana Music Top 10 Countdown

Find out the hottest songs in Ghana for Week #43 Ending October 25th 2025.

Cover Artwork: Iron Boy - Black Sherif
Cover Artwork: Iron Boy - Black Sherif
Week #43 Ending October 25th 2025PWL
1.Street Crown by Shatta Wale1101
2.Shoulder by Medikal feat. Shatta Wale & Beeztrap KOTM1172
3.Sacrifice by Black Sherif1263
4.Gidi Gidi (Fire) by Stonebwoy364
5.Crazy Love by Wendy Shay feat. OliveTheBoy547
6.It Is Finished by Kofi Kinaata686
7.Unconditional by Gyakie495
8.The Matter by Lalid859
9.Violence by Sarkodie feat. Kweku Smoke5188
10.The Palm Ghana Worship Medley by Onn Gospel10210
P = Peaked | W = Weeks on Chart | L = Last Week’s Position
#top10GH is compiled every week by Ghana Music.
2025 Week 43: Ghana Music Top 10 Countdown
