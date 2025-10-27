2025 Week 43: Ghana Music Top 10 Countdown

|Week #43 Ending October 25th 2025
|P
|W
|L
|1.
|Street Crown by Shatta Wale
|1
|10
|1
|2.
|Shoulder by Medikal feat. Shatta Wale & Beeztrap KOTM
|1
|17
|2
|3.
|Sacrifice by Black Sherif
|1
|26
|3
|4.
|Gidi Gidi (Fire) by Stonebwoy
|3
|6
|4
|5.
|Crazy Love by Wendy Shay feat. OliveTheBoy
|5
|4
|7
|6.
|It Is Finished by Kofi Kinaata
|6
|8
|6
|7.
|Unconditional by Gyakie
|4
|9
|5
|8.
|The Matter by Lalid
|8
|5
|9
|9.
|Violence by Sarkodie feat. Kweku Smoke
|5
|18
|8
|10.
|The Palm Ghana Worship Medley by Onn Gospel
|10
|2
|10
|P = Peaked | W = Weeks on Chart | L = Last Week’s Position
|#top10GH is compiled every week by Ghana Music.