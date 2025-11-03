Ad imageAd image
2025 Week 44: Ghana Music Top 10 Countdown

Find out the hottest songs in Ghana for Week #44 Ending November 1st 2025.

Week #44 Ending November 1st 2025PWL
1.Street Crown by Shatta Wale1101
2.Shoulder by Medikal feat. Shatta Wale & Beeztrap KOTM1172
3.Gidi Gidi (Fire) by Stonebwoy373
4.Crazy Love by Wendy Shay feat. OliveTheBoy455
5.Sacrifice by Black Sherif1274
6.It Is Finished by Kofi Kinaata696
7.Unconditional by Gyakie4107
8.The Matter by Lalid868
9.The Palm Ghana Worship Medley by Onn Gospel9310
10.Violence by Sarkodie feat. Kweku Smoke5199
P = Peaked | W = Weeks on Chart | L = Last Week’s Position
#top10GH is compiled every week by Ghana Music.
