Ad imageAd image
Ghana Music Top 10 Countdown

2025 Week 45: Ghana Music Top 10 Countdown

Find out the hottest songs in Ghana for Week #45 Ending November 8th 2025.

New GM icon
Ghana Music
Cover Artwork: Gymnastic - KiDi, Olivetheboy & KOJO BLAK
Cover Artwork: Gymnastic - KiDi, Olivetheboy & KOJO BLAK
Week #45 Ending November 8th 2025PWL
1.Street Crown by Shatta Wale1111
2.Shoulder by Medikal feat. Shatta Wale & Beeztrap KOTM1182
3.Gidi Gidi (Fire) by Stonebwoy383
4.Crazy Love by Wendy Shay feat. OliveTheBoy464
5.Sacrifice by Black Sherif1285
6.It Is Finished by Kofi Kinaata6106
7.Unconditional by Gyakie4117
8.The Matter by Lalid878
9.The Palm Ghana Worship Medley by Onn Gospel949
10.Gymnastic by KiDi, OliveTheBoy & Kojo Blak84
P = Peaked | W = Weeks on Chart | L = Last Week’s Position
#top10GH is compiled every week by Ghana Music.
2025 Week 45: Ghana Music Top 10 Countdown
author avatar
Ghana Music
Premiere online Mag for daily coverage of Latest Ghanaian music videos, news, reviews, biographies, interviews, photos & more! Download/stream new songs.
See Full Bio
2025 Week 44: Ghana Music Top 10 Countdown
2025 Week 43: Ghana Music Top 10 Countdown
2025 Week 42: Ghana Music Top 10 Countdown
2025 Week 41: Ghana Music Top 10 Countdown
2025 Week 40: Ghana Music Top 10 Countdown
- Advertisement -
TAGGED:
Share This Article
New GM icon
ByGhana Music
Follow:
Premiere online Mag for daily coverage of Latest Ghanaian music videos, news, reviews, biographies, interviews, photos & more! Download/stream new songs.
Previous Article Eno Barony Eno Barony features Kweku Flick on new party song ‘Soloku’
Leave a Comment
- Advertisement -

Stay Connected

Trending

Akwaboah
‘Woa Nware Me’: Akwaboah seranades on new song
Music
E.L’s 'See Boday': The anthem we didn't know we needed
New music! E.L releases soulful song ‘Holy’
Music
Petrah
Petrah returns with surprise new ‘Petralogy Vol.3’ EP
Music
MOLIY & Tyla
Welcome To November 2025 – Ghana Music’s Playlist For The Month
Lists
AratheJay and locals during Tema cleanup. Photo Credit: Supplied.
AratheJay and Tema Mayor Ebi Bright team up for successful city-wide cleanup exercise
News
- Advertisement -

Latest

Eno Barony
Eno Barony features Kweku Flick on new party song ‘Soloku’
Music
Elsie Raad
New music! Elsie Raad releases debut ‘LDL(H)A)’ EP
Music
iDanny TG. Photo Credit: Supplied.
iDanny TG invites fans to celebrate with new single “Come To My Party”
Music
RG Qluck Wise
RG Qluck Wise releases heartfelt single ‘My Love For You’
Music
SuperJazzClub. Photo Credit: Supplued.
SuperJazzClub reflect the timeless and unapologetic spirit of “LAGOS”
Music
- Advertisement -

Sponsored

Billboards in the Skybox. Credit: Dreamina.
How Video Games Became the New Streets for Ads and What Music Promoters Can Learn from it
Guest Blogger
Strongman
‘Mensei Da’: Strongman releases new emboldening music
Music
Patapaa
Patapaa teams up with Amerado for new song ‘Kataa’
Music
Singer Wiafe SwiitLypz
New music! Wiafe Swiitlypz teams up with Nad on ‘Blackman’
Music
Ras Kuuku
Watch: Ras Kuuku unveils music video for ‘Me And You Tonight’
Music

You Might Also Like