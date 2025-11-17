Ad imageAd image
Ghana Music Top 10 Countdown

2025 Week 46: Ghana Music Top 10 Countdown

Find out the hottest songs in Ghana for Week #46 Ending November 15th 2025.

Ghana Music
The Matter - Lalid
Week #46 Ending November 15th 2025PWL
1.Street Crown by Shatta Wale1121
2.Shoulder by Medikal feat. Shatta Wale & Beeztrap KOTM1192
3.Crazy Love by Wendy Shay feat. OliveTheBoy374
4.Gidi Gidi (Fire) by Stonebwoy393
5.Sacrifice by Black Sherif1295
6.It Is Finished by Kofi Kinaata6116
7.Unconditional by Gyakie4127
8.Gymnastic by KiDi, OliveTheBoy & Kojo Blak8510
9.The Matter by Lalid888
10.The Palm Ghana Worship Medley by Onn Gospel959
P = Peaked | W = Weeks on Chart | L = Last Week’s Position
#top10GH is compiled every week by Ghana Music.
Ghana Music
