Ghana Music Top 10 Countdown

2025 Week 47: Ghana Music Top 10 Countdown

Find out the hottest songs in Ghana for Week #46 Ending November 22nd 2025.

Ghana Music
Balenciaga - O'Kenneth
Balenciaga - O'Kenneth
Week #47 Ending November 22nd 2025PWL
1.Street Crown by Shatta Wale1131
2.Shoulder by Medikal feat. Shatta Wale & Beeztrap KOTM1202
3.Crazy Love by Wendy Shay feat. OliveTheBoy383
4.Gidi Gidi (Fire) by Stonebwoy3104
5.Sacrifice by Black Sherif1305
6.Gymnastic by KiDi, OliveTheBoy & Kojo Blak668
7.Unconditional by Gyakie4137
8.It Is Finished by Kofi Kinaata6126
9.The Matter by Lalid899
10. by O’Kenneth101
P = Peaked | W = Weeks on Chart | L = Last Week’s Position
#top10GH is compiled every week by Ghana Music.
You Might Also Like