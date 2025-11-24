2025 Week 47: Ghana Music Top 10 Countdown

|Week #47 Ending November 22nd 2025
|P
|W
|L
|1.
|Street Crown by Shatta Wale
|1
|13
|1
|2.
|Shoulder by Medikal feat. Shatta Wale & Beeztrap KOTM
|1
|20
|2
|3.
|Crazy Love by Wendy Shay feat. OliveTheBoy
|3
|8
|3
|4.
|Gidi Gidi (Fire) by Stonebwoy
|3
|10
|4
|5.
|Sacrifice by Black Sherif
|1
|30
|5
|6.
|Gymnastic by KiDi, OliveTheBoy & Kojo Blak
|6
|6
|8
|7.
|Unconditional by Gyakie
|4
|13
|7
|8.
|It Is Finished by Kofi Kinaata
|6
|12
|6
|9.
|The Matter by Lalid
|8
|9
|9
|10.
|by O’Kenneth
|10
|1
|–
|P = Peaked | W = Weeks on Chart | L = Last Week’s Position
|#top10GH is compiled every week by Ghana Music.