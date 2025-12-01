Ad imageAd image
Ghana Music Top 10 Countdown

2025 Week 48: Ghana Music Top 10 Countdown

Find out the hottest songs in Ghana for Week #48 Ending November 22nd 2025.

New GM icon
Ghana Music
Cover Artwork: No Issues - Lasmid & King Promise
Week #48 Ending November 29th 2025PWL
1.Street Crown by Shatta Wale1141
2.Shoulder by Medikal feat. Shatta Wale & Beeztrap KOTM1212
3.Crazy Love by Wendy Shay feat. OliveTheBoy393
4.Gidi Gidi (Fire) by Stonebwoy3114
5.Sacrifice by Black Sherif1315
6.Gymnastic by KiDi, OliveTheBoy & Kojo Blak676
7.Unconditional by Gyakie4147
8.Balenciaga by O’Kenneth8210
9.It Is Finished by Kofi Kinaata6138
10.No Issues by Lasmid & King Promise101
P = Peaked | W = Weeks on Chart | L = Last Week’s Position
#top10GH is compiled every week by Ghana Music.
2025 Week 45: Ghana Music Top 10 Countdown
author avatar
Ghana Music
Premiere online Mag for daily coverage of Latest Ghanaian music videos, news, reviews, biographies, interviews, photos & more! Download/stream new songs.
See Full Bio
2025 Week 47: Ghana Music Top 10 Countdown
2025 Week 46: Ghana Music Top 10 Countdown
2025 Week 45: Ghana Music Top 10 Countdown
2025 Week 44: Ghana Music Top 10 Countdown
2025 Week 43: Ghana Music Top 10 Countdown
