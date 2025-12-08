Ad imageAd image
Ghana Music Top 10 Countdown

2025 Week 49: Ghana Music Top 10 Countdown

Find out the hottest songs in Ghana for Week #49 Ending December 6th 2025.

Ghana Music
Cover Artwork: Unconditional - Gyakie
Week #49 Ending December 6th 2025PWL
1.Street Crown by Shatta Wale1151
2.Crazy Love by Wendy Shay feat. OliveTheBoy2103
3.Shoulder by Medikal feat. Shatta Wale & Beeztrap KOTM1222
4.Gymnastic by KiDi, OliveTheBoy & Kojo Blak486
5.Sacrifice by Black Sherif1325
6.Gidi Gidi (Fire) by Stonebwoy3124
7.Balenciaga by O’Kenneth738
8.No Issues by Lasmid & King Promise8210
9.It Is Finished by Kofi Kinaata6149
10.Unconditional by Gyakie4157
P = Peaked | W = Weeks on Chart | L = Last Week’s Position
#top10GH is compiled every week by Ghana Music.
