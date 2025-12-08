2025 Week 49: Ghana Music Top 10 Countdown

|Week #49 Ending December 6th 2025
|P
|W
|L
|1.
|Street Crown by Shatta Wale
|1
|15
|1
|2.
|Crazy Love by Wendy Shay feat. OliveTheBoy
|2
|10
|3
|3.
|Shoulder by Medikal feat. Shatta Wale & Beeztrap KOTM
|1
|22
|2
|4.
|Gymnastic by KiDi, OliveTheBoy & Kojo Blak
|4
|8
|6
|5.
|Sacrifice by Black Sherif
|1
|32
|5
|6.
|Gidi Gidi (Fire) by Stonebwoy
|3
|12
|4
|7.
|Balenciaga by O’Kenneth
|7
|3
|8
|8.
|No Issues by Lasmid & King Promise
|8
|2
|10
|9.
|It Is Finished by Kofi Kinaata
|6
|14
|9
|10.
|Unconditional by Gyakie
|4
|15
|7
|P = Peaked | W = Weeks on Chart | L = Last Week’s Position
|#top10GH is compiled every week by Ghana Music.