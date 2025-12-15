Ad imageAd image
Ghana Music Top 10 Countdown

2025 Week 50: Ghana Music Top 10 Countdown

Find out the hottest songs in Ghana for Week #50 Ending December 13th 2025.

New GM icon
Ghana Music
Cover Artwork: Asor II - Kwabena Kwabena feat. Stonebwoy & Kofi Kinaata
Cover Artwork: Asor II - Kwabena Kwabena feat. Stonebwoy & Kofi Kinaata
Week #50 Ending December 13th 2025PWL
1.Crazy Love by Wendy Shay feat. OliveTheBoy1112
2.Gymnastic by KiDi, OliveTheBoy & Kojo Blak294
3.Shoulder by Medikal feat. Shatta Wale & Beeztrap KOTM1233
4.Street Crown by Shatta Wale1161
5.Balenciaga by O’Kenneth547
6.No Issues by Lasmid & King Promise638
7.Sacrifice by Black Sherif1335
8.Gidi Gidi (Fire) by Stonebwoy3136
9.It Is Finished by Kofi Kinaata6159
10.Aso II by Kwabena Kwabena feat. Stonebwoy & Kofi Kinaata101
P = Peaked | W = Weeks on Chart | L = Last Week’s Position
#top10GH is compiled every week by Ghana Music.
2025 Week 50: Ghana Music Top 10 Countdown
author avatar
Ghana Music
Premiere online Mag for daily coverage of Latest Ghanaian music videos, news, reviews, biographies, interviews, photos & more! Download/stream new songs.
See Full Bio
2025 Week 49: Ghana Music Top 10 Countdown
2025 Week 48: Ghana Music Top 10 Countdown
2025 Week 47: Ghana Music Top 10 Countdown
2025 Week 46: Ghana Music Top 10 Countdown
2025 Week 45: Ghana Music Top 10 Countdown
- Advertisement -
TAGGED:
Share This Article
New GM icon
ByGhana Music
Follow:
Premiere online Mag for daily coverage of Latest Ghanaian music videos, news, reviews, biographies, interviews, photos & more! Download/stream new songs.
Previous Article Black Sherif Black Sherif lands in Liberia for historic Tidal Rave Festival performance
Next Article Shatta Wale ‘Letter To Maali’: Shatta Wale releases new music video
Leave a Comment
- Advertisement -

Stay Connected

Trending

Cover Artwork: The Boys - Hammer of The Last Two feat. Joey B, Sarkodie, Medikal
Lyrics: The Boys by Hammer of The Last Two feat. Joey B, Sarkodie & Medikal
Music
Beeztrap KOTM & Kuami Eugene
Beeztrap KOTM drops striking new music video for ‘Bully’ feat. Kuami Eugene
Music
Ko-Jo Cue. Photo Credit: Supplied.
5 Things “KANI: A BANTAMA STORY” by Ko-Jo Cue Brought Back to Ghanaian Rap
Culture
Cover Artwork: Aduro - Strongman feat. Oseikrom Sikanii
Lyrics: Aduro by Strongman feat. Oseikrom Sikanii
Music
Cover Artwork: Forever - Donzy feat. Beeztrap KOTM
Lyrics: Forever by Donzy feat. Beeztrap KOTM
Music
- Advertisement -

Latest

Shatta Wale
‘Letter To Maali’: Shatta Wale releases new music video
News
Black Sherif
Black Sherif lands in Liberia for historic Tidal Rave Festival performance
News
Organizers and Speakers at Basic Frameworks by BAckStage Africa. Photo Credit: Supplied.
BackStage Africa pushes industry growth with maiden “Basic Frameworks” workshop
News
Cool JB
Cool JB releases ‘Universe’; a full-length Afrofusion project
Africa
Mona 4Reall
‘Boujie Mood’: Mona 4Reall celebrates confidence and style in new song
Music
- Advertisement -

Sponsored

Minister Owusua
New music! Minister Owusua praises God in ‘Y3 Dan Wo (We Depend On You)’
Music
Hammer Hits at Rappers Using Local Languages on International Stage - Full Details HERE!
Go time! Hammer of The Last Two releases new song ‘The Boys’ feat. Joey B, Sarkodie, and Medikal
Music
Donzy
Donzy drops high-energy new song ‘Forever’ feat. Beeztrap KOTM
Music
Billboards in the Skybox. Credit: Dreamina.
How Video Games Became the New Streets for Ads and What Music Promoters Can Learn from it
Guest Blogger
Strongman
‘Mensei Da’: Strongman releases new emboldening music
Music

You Might Also Like