2025 Week 50: Ghana Music Top 10 Countdown

|Week #50 Ending December 13th 2025
|P
|W
|L
|1.
|Crazy Love by Wendy Shay feat. OliveTheBoy
|1
|11
|2
|2.
|Gymnastic by KiDi, OliveTheBoy & Kojo Blak
|2
|9
|4
|3.
|Shoulder by Medikal feat. Shatta Wale & Beeztrap KOTM
|1
|23
|3
|4.
|Street Crown by Shatta Wale
|1
|16
|1
|5.
|Balenciaga by O’Kenneth
|5
|4
|7
|6.
|No Issues by Lasmid & King Promise
|6
|3
|8
|7.
|Sacrifice by Black Sherif
|1
|33
|5
|8.
|Gidi Gidi (Fire) by Stonebwoy
|3
|13
|6
|9.
|It Is Finished by Kofi Kinaata
|6
|15
|9
|10.
|Aso II by Kwabena Kwabena feat. Stonebwoy & Kofi Kinaata
|10
|1
|–
|P = Peaked | W = Weeks on Chart | L = Last Week’s Position
|#top10GH is compiled every week by Ghana Music.