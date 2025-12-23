Ad imageAd image
Ghana Music Top 10 Countdown

2025 Week 51: Ghana Music Top 10 Countdown

Find out the hottest songs in Ghana for Week #51 Ending December 20th 2025.

Cover Artwork: Have Mercy 2 - Kofi Kinaata feat. Sarkodie
Week #51 Ending December 20th 2025PWL
1.Crazy Love by Wendy Shay feat. OliveTheBoy1121
2.Gymnastic by KiDi, OliveTheBoy & Kojo Blak2102
3.Shoulder by Medikal feat. Shatta Wale & Beeztrap KOTM1243
4.Street Crown by Shatta Wale1174
5.Aso II by Kwabena Kwabena feat. Stonebwoy & Kofi Kinaata5210
6.No Issues by Lasmid & King Promise646
7.Sacrifice by Black Sherif1347
8.Balenciaga by O’Kenneth555
9.Have Mercy 2 by Kofi Kinaata feat. Sarkodie91
10.Gidi Gidi (Fire) by Stonebwoy3148
P = Peaked | W = Weeks on Chart | L = Last Week’s Position
#top10GH is compiled every week by Ghana Music.
