2025 Week 52: Ghana Music Top 10 Countdown

|Week #52 Ending December 27th 2025
|P
|W
|L
|1.
|Crazy Love by Wendy Shay feat. OliveTheBoy
|1
|13
|1
|2.
|Gymnastic by KiDi, OliveTheBoy & Kojo Blak
|2
|11
|2
|3.
|Aso II by Kwabena Kwabena feat. Stonebwoy & Kofi Kinaata
|3
|3
|5
|4.
|Shoulder by Medikal feat. Shatta Wale & Beeztrap KOTM
|1
|25
|3
|5.
|Street Crown by Shatta Wale
|1
|18
|4
|6.
|No Issues by Lasmid & King Promise
|6
|5
|6
|7.
|Sacrifice by Black Sherif
|1
|35
|7
|8.
|Balenciaga by O’Kenneth
|5
|6
|8
|9.
|Have Mercy 2 by Kofi Kinaata feat. Sarkodie
|9
|2
|9
|10.
|Gidi Gidi (Fire) by Stonebwoy
|3
|15
|10
|P = Peaked | W = Weeks on Chart | L = Last Week’s Position
|#top10GH is compiled every week by Ghana Music.