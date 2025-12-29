Ad imageAd image
Ghana Music Top 10 Countdown

2025 Week 52: Ghana Music Top 10 Countdown

Find out the hottest songs in Ghana for Week #52 Ending December 27th 2025.

Ghana Music
Cover Artwork: Shoulder - Medikal, Shatta Wale, & Beeztrap KOTM
Week #52 Ending December 27th 2025PWL
1.Crazy Love by Wendy Shay feat. OliveTheBoy1131
2.Gymnastic by KiDi, OliveTheBoy & Kojo Blak2112
3.Aso II by Kwabena Kwabena feat. Stonebwoy & Kofi Kinaata335
4.Shoulder by Medikal feat. Shatta Wale & Beeztrap KOTM1253
5.Street Crown by Shatta Wale1184
6.No Issues by Lasmid & King Promise656
7.Sacrifice by Black Sherif1357
8.Balenciaga by O’Kenneth568
9.Have Mercy 2 by Kofi Kinaata feat. Sarkodie929
10.Gidi Gidi (Fire) by Stonebwoy31510
P = Peaked | W = Weeks on Chart | L = Last Week’s Position
#top10GH is compiled every week by Ghana Music.
