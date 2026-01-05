2026 Week 1: Ghana Music Top 10 Countdown

|Week #1 Ending January 3rd 2025
|P
|W
|L
|1.
|Aso II by Kwabena Kwabena feat. Stonebwoy & Kofi Kinaata
|1
|4
|3
|2.
|Crazy Love by Wendy Shay feat. OliveTheBoy
|1
|14
|1
|3.
|Gymnastic by KiDi, OliveTheBoy & Kojo Blak
|2
|12
|2
|4.
|Shoulder by Medikal feat. Shatta Wale & Beeztrap KOTM
|1
|26
|4
|5.
|Street Crown by Shatta Wale
|1
|19
|5
|6.
|No Issues by Lasmid & King Promise
|6
|6
|6
|7.
|Sacrifice by Black Sherif
|1
|36
|7
|8.
|Have Mercy 2 by Kofi Kinaata feat. Sarkodie
|8
|3
|9
|9.
|Balenciaga by O’Kenneth
|5
|7
|8
|10.
|Adu The Borga by Kweku Smoke
|10
|1
|–
|P = Peaked | W = Weeks on Chart | L = Last Week’s Position
|#top10GH is compiled every week by Ghana Music.