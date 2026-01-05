Ad imageAd image
2026 Week 1: Ghana Music Top 10 Countdown

Find out the hottest songs in Ghana for Week #1 Ending January 3rd 2026.

Cover Artwork: Walk With Me - Kweku Smoke
Week #1 Ending January 3rd 2025PWL
1.Aso II by Kwabena Kwabena feat. Stonebwoy & Kofi Kinaata143
2.Crazy Love by Wendy Shay feat. OliveTheBoy1141
3.Gymnastic by KiDi, OliveTheBoy & Kojo Blak2122
4.Shoulder by Medikal feat. Shatta Wale & Beeztrap KOTM1264
5.Street Crown by Shatta Wale1195
6.No Issues by Lasmid & King Promise666
7.Sacrifice by Black Sherif1367
8.Have Mercy 2 by Kofi Kinaata feat. Sarkodie839
9.Balenciaga by O’Kenneth578
10.Adu The Borga by Kweku Smoke101
P = Peaked | W = Weeks on Chart | L = Last Week’s Position
#top10GH is compiled every week by Ghana Music.
