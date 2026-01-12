Ad imageAd image
Ghana Music Top 10 Countdown

2026 Week 2: Ghana Music Top 10 Countdown

Find out the hottest songs in Ghana for Week #2 Ending January 10th 2026.

Ghana Music
Cover Artwork: Same Timbs - Gonaboy
Week #2 Ending January 10th 2025PWL
1.Aso II by Kwabena Kwabena feat. Stonebwoy & Kofi Kinaata151
2.Crazy Love by Wendy Shay feat. OliveTheBoy1152
3.Gymnastic by KiDi, OliveTheBoy & Kojo Blak2133
4.Shoulder by Medikal feat. Shatta Wale & Beeztrap KOTM1274
5.No Issues by Lasmid & King Promise576
6.Street Crown by Shatta Wale1205
7.Sacrifice by Black Sherif1377
8.Have Mercy 2 by Kofi Kinaata feat. Sarkodie848
9.Balenciaga by O’Kenneth589
10.Same Timbs by Gonaboy101
P = Peaked | W = Weeks on Chart | L = Last Week’s Position
#top10GH is compiled every week by Ghana Music.
