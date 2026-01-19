Ad imageAd image
2026 Week 3: Ghana Music Top 10 Countdown

Find out the hottest songs in Ghana for Week #2 Ending January 17th 2026.

Cover Artwork: Ewor Me - King Paluta feat. Kwabena Kwabena
Week #3 Ending January 17th 2025PWL
1.Aso II by Kwabena Kwabena feat. Stonebwoy & Kofi Kinaata161
2.Crazy Love by Wendy Shay feat. OliveTheBoy1162
3.Gymnastic by KiDi, OliveTheBoy & Kojo Blak2143
4.Shoulder by Medikal feat. Shatta Wale & Beeztrap KOTM1284
5.No Issues by Lasmid & King Promise585
6.Street Crown by Shatta Wale1216
7.Have Mercy 2 by Kofi Kinaata feat. Sarkodie758
8.Sacrifice by Black Sherif1387
9.Same Timbs by Gonaboy9210
10.Ewor Me by King Paluta feat. Kwabena Kwabena101
P = Peaked | W = Weeks on Chart | L = Last Week’s Position
#top10GH is compiled every week by Ghana Music.
Previous Article Akwaboah New music! Akwaboah drops ‘Akono Ba’ produced by MOGBeatz
Next Article Dikoo Dikoo reflects on growth and progress in ‘Victory’
You Might Also Like