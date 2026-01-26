Ad imageAd image
2026 Week 4: Ghana Music Top 10 Countdown

Find out the hottest songs in Ghana for Week #4 Ending January 24th 2026.

Cover Artwork: Iron Boy - Black Sherif
Cover Artwork: Iron Boy - Black Sherif
Week #4 Ending January 24th 2025PWL
1.Aso II by Kwabena Kwabena feat. Stonebwoy & Kofi Kinaata171
2.Crazy Love by Wendy Shay feat. OliveTheBoy1172
3.Gymnastic by KiDi, OliveTheBoy & Kojo Blak2153
4.No Issues by Lasmid & King Promise495
5.Shoulder by Medikal feat. Shatta Wale & Beeztrap KOTM1294
6.Street Crown by Shatta Wale1226
7.Have Mercy 2 by Kofi Kinaata feat. Sarkodie767
8.Ewor Me by King Paluta feat. Kwabena Kwabena8210
9.Same Timbs by Gonaboy939
10.Sacrifice by Black Sherif1398
P = Peaked | W = Weeks on Chart | L = Last Week’s Position
#top10GH is compiled every week by Ghana Music.
