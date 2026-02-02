Ad imageAd image
2026 Week 5: Ghana Music Top 10 Countdown

Find out the hottest songs in Ghana for Week #5 Ending January 31st 2026.

Week #4 Ending January 24th 2025PWL
1.Aso II by Kwabena Kwabena feat. Stonebwoy & Kofi Kinaata181
2.Crazy Love by Wendy Shay feat. OliveTheBoy1182
3.No Issues by Lasmid & King Promise3104
4.Gymnastic by KiDi, OliveTheBoy & Kojo Blak2163
5.Shoulder by Medikal feat. Shatta Wale & Beeztrap KOTM1305
6.Ewor Me by King Paluta feat. Kwabena Kwabena638
7.Have Mercy 2 by Kofi Kinaata feat. Sarkodie777
8.Street Crown by Shatta Wale1236
9.Same Timbs by Gonaboy949
10.Sacrifice by Black Sherif14010
P = Peaked | W = Weeks on Chart | L = Last Week’s Position
#top10GH is compiled every week by Ghana Music.
