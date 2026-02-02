2026 Week 5: Ghana Music Top 10 Countdown

|Week #4 Ending January 24th 2025
|P
|W
|L
|1.
|Aso II by Kwabena Kwabena feat. Stonebwoy & Kofi Kinaata
|1
|8
|1
|2.
|Crazy Love by Wendy Shay feat. OliveTheBoy
|1
|18
|2
|3.
|No Issues by Lasmid & King Promise
|3
|10
|4
|4.
|Gymnastic by KiDi, OliveTheBoy & Kojo Blak
|2
|16
|3
|5.
|Shoulder by Medikal feat. Shatta Wale & Beeztrap KOTM
|1
|30
|5
|6.
|Ewor Me by King Paluta feat. Kwabena Kwabena
|6
|3
|8
|7.
|Have Mercy 2 by Kofi Kinaata feat. Sarkodie
|7
|7
|7
|8.
|Street Crown by Shatta Wale
|1
|23
|6
|9.
|Same Timbs by Gonaboy
|9
|4
|9
|10.
|Sacrifice by Black Sherif
|1
|40
|10
|P = Peaked | W = Weeks on Chart | L = Last Week’s Position
|#top10GH is compiled every week by Ghana Music.