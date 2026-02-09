Ad imageAd image
2026 Week 6: Ghana Music Top 10 Countdown

Find out the hottest songs in Ghana for Week #6 Ending February 7th 2026.

Cover Artwork: Ewor Me - King Paluta feat. Kwabena Kwabena
Week #6 Ending February 7th 2025PWL
1.Aso II by Kwabena Kwabena feat. Stonebwoy & Kofi Kinaata191
2.Crazy Love by Wendy Shay feat. OliveTheBoy1192
3.No Issues by Lasmid & King Promise3113
4.Ewor Me by King Paluta feat. Kwabena Kwabena446
5.Shoulder by Medikal feat. Shatta Wale & Beeztrap KOTM1315
6.Gymnastic by KiDi, OliveTheBoy & Kojo Blak2174
7.Have Mercy 2 by Kofi Kinaata feat. Sarkodie787
8.Same Timbs by Gonaboy859
9.Street Crown by Shatta Wale1248
10.Sacrifice by Black Sherif14110
P = Peaked | W = Weeks on Chart | L = Last Week’s Position
#top10GH is compiled every week by Ghana Music.
