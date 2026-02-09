2026 Week 6: Ghana Music Top 10 Countdown

|Week #6 Ending February 7th 2025
|P
|W
|L
|1.
|Aso II by Kwabena Kwabena feat. Stonebwoy & Kofi Kinaata
|1
|9
|1
|2.
|Crazy Love by Wendy Shay feat. OliveTheBoy
|1
|19
|2
|3.
|No Issues by Lasmid & King Promise
|3
|11
|3
|4.
|Ewor Me by King Paluta feat. Kwabena Kwabena
|4
|4
|6
|5.
|Shoulder by Medikal feat. Shatta Wale & Beeztrap KOTM
|1
|31
|5
|6.
|Gymnastic by KiDi, OliveTheBoy & Kojo Blak
|2
|17
|4
|7.
|Have Mercy 2 by Kofi Kinaata feat. Sarkodie
|7
|8
|7
|8.
|Same Timbs by Gonaboy
|8
|5
|9
|9.
|Street Crown by Shatta Wale
|1
|24
|8
|10.
|Sacrifice by Black Sherif
|1
|41
|10
|P = Peaked | W = Weeks on Chart | L = Last Week’s Position
|#top10GH is compiled every week by Ghana Music.