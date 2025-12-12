Ad imageAd image
Lyrics: Aduro by Strongman feat. Oseikrom Sikanii

Read the full lyrics of Strongman -"Aduro" ft. Oseikrom Sikanii, celebrating hustle, perseverance, and life's grind.

Yɛkɔ gye aduro wɔ mallam na sika no ba yɛde nyame ndwom ato aseɛ
Sɛ neɛ ma speedi no mɛgyina a agye mahu sɛ me nnamfofoɔ yi nyinaa ayɛ me wɔfa aseɛ
Ahia wo a obia nfa wo ho oo nso sika no ba a yɛse Koo Bra bɛ kyerɛ aseɛ
Yɛ mma wo Mia yɛ sɛ miateɛ
Nyame mmoa nnipa woyɛ yie a biribi hyɛ aseɛ

Aduro na yɛde bɔ ball a Nka benin foɔ yi agye World Cup seven
Nti afa ama me nnɛ a ɛyɛ nyame n’adom nti na m’atwa me Seven
Woyɛ yie a yɛ mpɛ oo ɛka blackie adwene a Nka dabia ɔma wo hyɛden
Adom wɔ wim no woto bi nso wopɛ sɛ wode adwefin yi kɔ Heaven

Wɔn shouto
Ɛnfa yɛ no Joe na mo announce so
Galamsey amena me hyɛ mu wɔ manso
Nso yɛse me komfoɔ wɔ Kwame danso

Daa me kɔ Manim a na ɛyɛ God
Every day oluwa is involved
Oluwa is involved
Sɛ mo deɛ mo su sua mo yɛ jot
Inshallahu Allah ne me boss
Allah ne me boss

I go hard on myself
You can never walk in my shoes
Sometimes I lose I win I lose I win lose
And I’m not giving up , mo huhu nyɛ me hu
My life is rap, I rap my life , my life no be blues

Deɛ mo keka no deɛ menfiii
Wɔwɔ hyɛ me Dan mu a Nka me Sika yɛ aburo
Daa me Sam m’anim nfifire yi
Me nfiri wabusua mu nti wo se ɛyɛ aduro
Konkonsa no deɛ piiiiii
Nnipa yɛ aboa bɔne nti ɛyɛ a suro
Daa sɛ me nam me npere yi
Me to me bo anante na ɛkwan yi so ɛtoro

Kankan nnim
Looku sharp na sika Kankan nnim
Yɛ didi a na abɛ duru da nkwan nim
Na yɛ ntɔn me ho nsɛm apanpan nim
Convoy a yɛbɛ yɛ no Chanchan nnim
Wo keka makyi asɛm Amansan anim
Yɛnsuro agya nyame abie kwan nim
Ɛyɛ steeze nkoaa Ahantan nnim

Hwee nni wo ho bɛ hwɛ deɛ ɔmo keka
Nso Girl yi ayɛ yie a yɛse berma sika
Onyame nadom nti na ɛnɛ yi me sita
2026 yi deɛ Mahama paper

Wɔn shouto
Ɛnfa yɛ no Joe na mo announce so
Galamsey amena me hyɛ mu wɔ manso
Nso yɛse me komfoɔ wɔ Kwame danso

Daa me kɔ Manim a na ɛyɛ God
Every day oluwa is involved
Oluwa is involved
Sɛ mo deɛ mo su sua mo yɛ jot
Inshallahu Allah ne me boss
Allah ne me boss

I go hard on myself
You can never walk in my shoes
Sometimes I lose I win I lose I win lose
And I’m not giving up , mo huhu nyɛ me hu
My life is rap, I rap my life , my life no be blues

