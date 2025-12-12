Lyrics: Forever by Donzy feat. Beeztrap KOTM

DONZY, Beeztrap nie, Sound on
Forqzy wo yɛ laa nɔ
kɔ̃ gɔŋ kɔ̃ kɔ̃ gɔŋ kɔ̃ kɔ̃ gɔŋ kɔ̃ kɔ̃ gɔŋ
kɔ̃ gɔŋ kɔ̃ kɔ̃ gɔŋ kɔ̃ kɔ̃ gɔŋ kɔ̃ kɔ̃ gɔŋ
K.O
ɛyɛ wo na woanya na wo gyimi
Me nso me nsa atɔ so na menya na me keepi
Wopɛ a frɛ me Jon, ɛnyɛ hɔ na me hwɛ koraa
mengyae mu ooo forever
Oh forever oh forever mengyae mu ooo forever
Oh forever oh forever mengyae mu ooo forever
Donzy me wɔ asɛm bɔ ne pɔ
Sɛ wose wompɛ, wompɛ na mafa ayɛ nu nice
Ampu cheche wompɛ a obi pɛ
Wo gya yɛ me painti mɛ change ne price
Kaish! Emu yɛ dɛ my bro e no bi lies
Medɔ Nyame sɛ girl nu ɔfɔ.
Nsuo tɔ oo nsuo antɔ oo girl no ɔfɔ
Tumtum broni girl no ɔmpɔ
Ɔte mahoma riiing Chaka na me kɔ
Ɛnyɛ me fault oo adepa akohye tokrom
Lumba kaayɛ, ɔkaayɛ a nso yennhu
Ɛnnɛ mennya anfa entwi koraa na meewu
Asɔ me dem nti madi asan ahohuru mu
Ɛyɛ wo na woanya na wo gyimi
Me nso me nsa atɔ so na menya na me keepi
Wopɛ a frɛ me Jon, ɛnyɛ hɔ na me hwɛ koraa
Mengyae mu ooo forever
Oh forever oh forever mengyae mu ooo forever
Oh forever oh forever mengyae mu ooo forever
Ɛnora me kyɛɛ ne papa buzanga two
Ɛnnɛ mɛgye ne maame designer shoe
Ɔno? Nakoma so adeɛ biara I dey do
Mebusua mu ne abusua mu biribia yɛ cool
Ah.
Could it be that you were never told?
Sɛ woafa no alumi ɛna me mafa no gold
So wo hyia no a don’t get close
Sesei m’agye abɔ so, me control
Gyama woyare, wo ho popo
Ɛyɛ wo sɛ megyae ama wa fa baawo baakɔ baaye
Gyama woyare, wo ho popo
Ɛyɛ wo sɛ megyae ama wa fa baawo baakɔ baaye
ɛyɛ wo na woanya na wo gyimi
Me nso me nsa atɔ so na menya na me keepi
Wopɛ a frɛ me Jon, ɛnyɛ hɔ na me hwɛ koraa
Mengyae mu ooo forever
Oh forever oh forever mengyae mu ooo forever
Oh forever oh forever mengyae mu ooo forever
Wo yɛ laa nɔ
kɔ̃ gɔŋ kɔ̃ kɔ̃ gɔŋ kɔ̃ kɔ̃ gɔŋ kɔ̃ kɔ̃ gɔŋ
kɔ̃ gɔŋ kɔ̃ kɔ̃ gɔŋ kɔ̃ kɔ̃ gɔŋ kɔ̃ kɔ̃ gɔŋ