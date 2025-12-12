Ad imageAd image
Lyrics: Nyash by Strongman

Get into the groove with “Nyash” lyrics, a rhythmic blend of playful storytelling, confident vibes, and dance-floor energy.

Ghana Music

Nyash
Hw3 naniama ne form yi ne f3
)pie ab)nteng a obia se )p3
Wo hia biribi a 3ny3 ahouf3
3ny3 sraha na Obaa yi de aky3

3y3 a to me billing
Ohemaa me tua cos body yi y3 filling
Mese The skin is skining
y3 k) mpa mu nso a mese the thing is thinging

Mese Form a form
Nyash a nyash
Form a form
Nyash a nyash
Form a form
Nyash a nyash
Form a form
Nyash a nyash
Form a form
Nyash a nyash
Form a form
Nyash a nyash
Form a form
Nyash a nyash
Mese form a form
Nyash a nyash

Fa ma me baby
Fa ma me baby
Fa Ma me baby
Woy3 me bebe

Fa ma me baby
Fa ma me baby
Fa Ma me baby
Woy3 me bebe

Shaky shaky shaky shaky gu me so
Anadwo yi ma me ngyegye ngu wo so

Ma me sika na me ntoto ngu wo so
Me tua ama Obaa a m3 mm3 tu me fo

Wo k) mmaa p3 na wanya bi a na wanni wo lane mu
Wanni wo lane mu
Wo fr3 me na manfa a gyae na me hy3 obi aha mu
Me hy3 obi aha mu

Small nyash dey shake oo
But big nyash vibrate

Small nyash dey shake oo
But big nyash vibrate

Mese Form a form
Nyash a nyash
Form a form
Nyash a nyash
Form a form
Nyash a nyash
Form a form
Nyash a nyash
Form a form
Nyash a nyash
Form a form
Nyash a nyash
Form a form
Nyash a nyash
Mese form a form
Nyash a nyash

Fa ma me baby
Fa ma me baby
Fa Ma me baby
Woy3 me bebe

Fa ma me baby
Fa ma me baby
Fa Ma me baby
Woy3 me bebe

Mese Form a form
Nyash a nyash
Form a form
Nyash a nyash
Form a form
Nyash a nyash
Form a form
Nyash a nyash
Form a form
Nyash a nyash
Form a form
Nyash a nyash
Form a form
Nyash a nyash
Mese form a form
Nyash a nyash

Fa ma me baby
Fa ma me baby
Fa Ma me baby
Woy3 me bebe

Fa ma me baby
Fa ma me baby
Fa Ma me baby
Woy3 me bebe

Lyrics: Aduro by Strongman feat. Oseikrom Sikanii
Lyrics: Forever by Donzy feat. Beeztrap KOTM
Lyrics: The Boys by Hammer of The Last Two feat. Joey B, Sarkodie & Medikal
New music! Strongman drops ‘Aduro’ with Oseikrom Sikanii
‘Mensei Da’: Strongman releases new emboldening music
