Lyrics: Nyash by Strongman

Nyash
Hw3 naniama ne form yi ne f3
)pie ab)nteng a obia se )p3
Wo hia biribi a 3ny3 ahouf3
3ny3 sraha na Obaa yi de aky3
3y3 a to me billing
Ohemaa me tua cos body yi y3 filling
Mese The skin is skining
y3 k) mpa mu nso a mese the thing is thinging
Fa ma me baby
Fa ma me baby
Fa Ma me baby
Woy3 me bebe
Fa ma me baby
Fa ma me baby
Fa Ma me baby
Woy3 me bebe
Shaky shaky shaky shaky gu me so
Anadwo yi ma me ngyegye ngu wo so
Ma me sika na me ntoto ngu wo so
Me tua ama Obaa a m3 mm3 tu me fo
Wo k) mmaa p3 na wanya bi a na wanni wo lane mu
Wanni wo lane mu
Wo fr3 me na manfa a gyae na me hy3 obi aha mu
Me hy3 obi aha mu
Small nyash dey shake oo
But big nyash vibrate
Small nyash dey shake oo
But big nyash vibrate
