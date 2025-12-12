Lyrics: Nyash by Strongman

Nyash

Hw3 naniama ne form yi ne f3

)pie ab)nteng a obia se )p3

Wo hia biribi a 3ny3 ahouf3

3ny3 sraha na Obaa yi de aky3

3y3 a to me billing

Ohemaa me tua cos body yi y3 filling

Mese The skin is skining

y3 k) mpa mu nso a mese the thing is thinging

Mese Form a form

Nyash a nyash

Mese form a form

Nyash a nyash

Fa ma me baby

Fa Ma me baby

Woy3 me bebe

Fa ma me baby

Fa Ma me baby

Woy3 me bebe

Shaky shaky shaky shaky gu me so

Anadwo yi ma me ngyegye ngu wo so

Ma me sika na me ntoto ngu wo so

Me tua ama Obaa a m3 mm3 tu me fo

Wo k) mmaa p3 na wanya bi a na wanni wo lane mu

Wo fr3 me na manfa a gyae na me hy3 obi aha mu

Small nyash dey shake oo

But big nyash vibrate

Mese Form a form

Nyash a nyash

Mese form a form

Nyash a nyash

Fa ma me baby

Fa Ma me baby

Woy3 me bebe

Fa ma me baby

Fa Ma me baby

Woy3 me bebe

Mese Form a form

Nyash a nyash

Mese form a form

Nyash a nyash

Fa ma me baby

Fa Ma me baby

Woy3 me bebe

Fa ma me baby

Fa Ma me baby

Woy3 me bebe