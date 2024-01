Ghana’s Yung D3mz Set to Perform at SXSW® Music Festival: One of the biggest in the USA!

Ghana’s Yung D3mz has been named amongst the third round of Showcasing Artists invited to perform at the 38th annual South by Southwest® Music Festival (SXSW®).

The festival features one-of-a-kind music showcases from rising talents and renowned artists from around the world performing in front of industry professionals, influencers, press and a multitude of engaged fans who have a passion for music discovery.

The first event on every music industry professional’s calendar, the SXSW Music Festival takes place March 11-16, 2024.

SXSW Music Festival programmers present the best in eclectic and acclaimed artists offering a unique opportunity for national and international exposure.

Artists in this announcement hail from Australia, Barbados, Belgium, Bermuda, Brazil, Canada, Denmark, Dominican Republic, England, Finland, Germany, Ghana, Haiti, Hong Kong, Iceland, India, Ireland, Italy, Japan, Mexico, New Zealand, Northern Ireland, Norway, Panama, Puerto Rico, South Africa, Spain, Taiwan, Ukraine, and Venezuela.

Third round highlights include Angélica Garcia (El Monte CA), The Black Keys (Akron OH),Blind Channel (Helsinki FINLAND), Bootsy Collins (Cincinnati OH), Boza (Panama PANAMA), Chase Shakur (Atlanta GA), Fabiana Palladino (London UK-ENGLAND),Flyana Boss (Los Angeles CA), GOKUMON (UchikubiGokumonDoukoukai) (Tokyo JAPAN), J Noa (Santo Domingo DOMINICAN REPUBLIC), Johnny Jewel (Los Angeles CA), Kneecap (Belfast UK-N. IRELAND), Lime Cordiale (Sydney AUSTRALIA), Luther Dickinson (Memphis TN), Marcelo D2 (Rio De Janeiro BRAZIL), Mayuan Poet (Kunming CHINA), Miso Extra (London UK-ENGLAND), Moffa (José Gabriel Feliciano) (San Juan PUERTO RICO), Scowl (Santa Cruz CA), SNŐÕPER(Nashville TN), STRFKR (Portland OR), and Vitesse X (Brooklyn NY).

Spanning six nights, Music Festival showcases are curated by SXSW programmers in collaboration with record labels, booking agencies, export offices, management and PR firms, publishers, media outlets, lifestyle brands and festivals.

These showcases give attendees the opportunity to experience today’s and tomorrow’s headliners in Austin’s iconic and offbeat venues. Showcase presenters include: Adult Decisions, All The Vibes, ATC Live, Athens In Austin, Atomic Music Group, BBC Introducing, Beyond the Music Manchester, Big Picture Media, Billboard, BIRP.fm, Breakout West, The Broadside Hacks Folk Club, Canela Music by Canela.Tv, CareFreeBlackGirl, Chicken Ranch Records, Chopstars. City Slang, CLASH Music, Classical Unlocked, The Color Agent, Crosstown Concerts, Dear Life Records, Dedstrange, Deezer, Don Giovanni Records, Double Denim, End of the Trail, Everything RnB, Fair Enough PR, Father/Daughter Records, Fierce Panda, Flatspot Records, FOCUS Wales, Folk Alliance International, Friends from the East Festival, FRIENDSHIP., Future Classic, Gar Hole Records, Give A Note Foundation, Houndstooth, Iceland Music, Island Wave, Italia Music Export, Italians Do It Better, Gorilla vs. Bear, High Road Touring, Indie Shuffle, Initiative Musik, Jaded, Jazz Re:Freshed, KUTX The Breaks, LICKS Magazine, The Line of Best Fit, The Loyalty Firm, M for Montreal, Mint Talent Group, Monster Child, Mothland, Music from Ireland, Music Website, MUTEK, Nerdcore, New West Records, NIVA, NoiseCo, Now Wave, Paper Bag Records, Penny Loafer PR, POP Montreal, Post Electric Artists, PlantWave, Reeperbahn Festival, Roskilde Festival, Ramp Local, Range Magazine, Rhythm n Vibes, Rolling Stone, School Night, Selector Radio, So Recordings, The Smoke Out, Sofar Sounds, Space Agency, The Spanish Wave, Synásthesie Festival, Taiwan Beats, Tiger Bomb Promo, Tokyo Calling, Traffic Music, Trucha Soul, Violet House, WeFoundNewMusic, We Were Never Being Boring, Wide Days Scotland, and WOMEX.

The third round of artists invited to perform include:

(This list is subject to change. More performers will be announced at later dates.)

Listen to the artists who will be performing at SXSW 2024 by subscribing to the official SXSW Spotify and YouTube Music Video playlists.

Navigating the music business and meeting the people who know how to advance careers is the focus of the Conference. All SXSW Music registrants receive primary access to music-focused Conference programming with an emphasis on Music & Tech and Music Careers, Music Mentor Sessions & Workshops, Keynotes and Featured Speakers, Music Festival showcases, the Comedy Festival, Exhibitions, networking Meet Ups, the Flatstock Poster Show, Registrant Lounge, Festival Shuttles, and Closing BBQ & Softball tournament. Secondary access is available for most Interactive and Film & TV Festival events.

The online SXSW Schedule provides a complete rundown of 2024 programming, broken down by time and event category, with the ability to build a customized schedule. Please visit https://schedule.sxsw.com/

SXSW dedicates itself to helping creative people achieve their goals. Founded in 1987 in Austin, Texas, SXSW is best known for its conference and festivals that celebrate the convergence of tech, film and television, music, education, and culture.

An essential destination for global professionals, the annual March event features sessions, music, and comedy showcases, film and television screenings, exhibitions, professional development, and a variety of networking opportunities.

SXSW proves that the most unexpected discoveries happen when diverse topics and people come together. SXSW 2024 will take place March 8-16 in Austin. Learn more at sxsw.com. To register for the event, please visit sxsw.com/attend.

SXSW 2024 is sponsored by Porsche, C4 Energy, Delta, and The Austin Chronicle.

