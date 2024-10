2024 Guinness Ghana DJ Awards: Full List of Nominees!

Merqury Republic have announced the Guinness Ghana DJ Awards 2024 nominees, with DJ Lord OTB leading the nominations, scoring five.

This year’s nominees reflect abundant creative expression and DJ excellence across the entertainment industry.

Powered by Smirnoff, Guinness Ghana DJ Awards 2024 will air live on Joy Prime TV on Saturday, November 9, 2024, at 8 PM.

Africa’s Biggest DJ Night will celebrate 12 years of exceptional DJ entertainment throughout the event, scheduled to be held at the Palms Convention Centre.

Ghana DJ Awards 2024 nominations were selected by the Ghana DJ Awards Voting Academy, composed of an esteemed group of entertainment professionals and influencers in music, media, digital marketing, journalism, public relations, and creative arts.

Here are the nominees for the 2024 Guinness Ghana DJ Awards:

DISCOVERY OF THE YEAR

DJ Vasty

DJ Wiser

DJ Teaspoon

Danika DJ

DJ Sonatty

DJ Mixmaster

DJ Baaba

DJ Promise

MC/HYPEMAN OF THE YEAR

Ogee The MC

MC Vyper

Mensa Jnr

Abeiku Sarkcess

MC Nana King

Kojo Manuel

Location Manager

MC Nice

MC Portfolio

El Chapo

EVENT DJ OF THE YEAR

DJ Lord OTB

DJ Toyor

DJ Vyrusky

DJ Pho

DJ Ikon

DJ Loft

DJ Sam

AD DJ

DJ Juicy

ARTISTE DJ OF THE YEAR

DJ Sedem – Stonebwoy

DJ Vyrusky – Kidi

DJ Lord OTB – King Promise

Iconic DJ – King Paluta

DJ Foxzy – Shatta Wale

DJ Loft – Black Sherif

DJ Ascalon TPS – Olive The Boy

DJ MJ – Eno Barony

DJ Ikon – Kofi Mole

DJ Stunt – Fameye

DJ Scanner – Wendy Shay

SCRATCH DJ OF THE YEAR

DJ Rampage

DJ Mpesempese

DJ Abizzy

DJ Obonke

DJ Coleda

DJ Dials

MOBILE DJ OF THE YEAR

DJ Page

DJ ABK

DJ Pho

DJ Dials

DJ Amachi

DJ Toyor

DJ Floppy

DJ Phantom

MIXTAPE OF THE YEAR

Landlord Mixtape – DJ Kenya

Cups & Bass Mixtape – DJ Loft & Kojo Manuel

Best of Africa Azonto – DJ Spincho

Oyokodehye Kofi – Highlife Love Vol 1

Detty December Mix – DJ Lord OTB

The 17 th July Mix – DJ Sonatty

July Mix – DJ Sonatty DJ Sly King – Afrobeats Is Life Vol. 1

DJ MJ – Hipopatics Mix

Pine x Jinja – DJ Millzy x El Chapo

VIDEO JOCKEY OF THE YEAR

DJ Legend

DJ Aberga

DJ Astifa

DJ Niiyo

DJ Kobby Rich

FEMALE RADIO DJ OF THE YEAR

DJ Amoanic – Kingdom FM

DJ Nyce – YFM

DJ Ohemaa Woyegye – Angel FM

DJ Kess – YFM

DJ Coleda – YFM

MALE RADIO DJ OF THE YEAR

Papa Bills – Adom FM

DJ Sly King – YFM

DJ Ikon – Hitz FM

DJ Wobete – Hitz FM

Mr Shark – Pluzz FM

DJ Phletch – Okay FM

Mr Kaxtro – Starr FM

DJ Quest – Ark FM

DJ Bridash – Hitz FM

FEMALE DJ OF THE YEAR

DJ Mish

TMSKDJ

DJ Nyce

Gal Dem DJ

DJ MJ

Chichi DJ

DJ Coleda

DJS’ SONG OF THE YEAR

Ekelebe – Stonebwoy

Likor – KiDi ft. Stonebwoy

Broken Heart – DJ Vyrusky

GOODSIN – Olivetheboy

Victory – Joyce Blessing

Killa Ji Mi – Shatta Wale

Favourite Story – King Promise, Sarkodie, Olivetheboy

PUB DJ OF THE YEAR

DJ Brightest – Signature Pub

DJ Cartoons – Kona Lounge

DJ Mac Tonto – Reema’s Lounge

DJ Floppy – The Cabin

Vim Tinz – Alley Bar

DJ Tyme – Level 3

Selekta Shaker – Levels Pub

DJ ABK – Purple Pub

NIGHT CLUB DJ OF THE YEAR

DJ Dennys – MAD Club

DJ Millzy – Kruna

DJ Cash – Arena

DJ Juvenile – Ace Tantra

DJ Aligation – SOHO

DJ Emeris – King David Club

DJ Speech – MAD Club

BEST REGGAE/DANCEHALL DJ

King Lagazee – Asaase Radio

Nana Ntow – Bryt FM

Jah Son Krapa – Emack FM

Haruna Babangida – Melody FM

Kojo Kombolo – Radio Universe

Blakk Sense – Revival FM

Mr Haglar – Hitz FM

Selecta Bonthy – Ho FM

AFROBEAT DJ OF THE YEAR

DJ Dials

Papa Bills

DJ Ikon

Mr Shark

DJ Quest

DJ Wobete

ADDJ

DJ Ganj

HIGHLIFE DJ OF THE YEAR

Papa Bills – Hitz FM

DJ Pakorich – Pluzz FM

DJ Hitman – DL FM

DJ Kobby Rich – Breeze FM

Oyokodehyie Kofi – Accra FM

DJ K.A – Kesben FM

HOUSE DJ OF THE YEAR

African Parte

Ahnansi

Master Q

DJ Boat

TMSK DJ

GOSPEL DJ OF THE YEAR

TT – Adom FM

DJ JaySmoke

DJ Toxic – Okay Fm

DJ Paloma

Kojo Hanson – Peace Fm

Mr KB – Pluzz FM

BEST INTERNATIONAL DJ

DJames (United Kingdom)

DJ 4Korners (Canada)

Silver DJ (Ivory Coast)

DJ YOU (Senegal)

DJ Neptune (Nigeria)

DJ Divalash (South Africa)

DJSky (Lebanon)

BEST INTERNATIONAL DJ (GHANAIAN)

DJ Bluey (UK)

DJ Abena (Belgium)

DJ PC (USA)

Emciflybokoe (Amsterdam)

DJ Fiifi (UK)

DJ Kofi (Denmark)

DJ Mike Afrojam (Netherlands)

RECORD PROMOTER OF THE YEAR

Mr Shark

DJ Toyor

DJ Bridash

Papa Bills

DJ Phletch

DJ Quest

DJ Ganj

BEST YOUNG DJ

DJ Zerbb

DJ Spices

DJ Guru

BEST STUDENT DJ

DJ Pato – University of Cape Coast

DJ Safety – KNUST

DJ Ascalon TPS – University of Ghana

DJ Stryka – Bluecrest University

DJ Bliss – University Of Education

DJ Sacrifice – UNIMAC

Uzi DJ – University of Energy & Natural Resources

NOCTURNAL PEOPLE’S CHOICE AWARD

DJ Nyce

DJ Mack Tonto

Chichi DJ

DJ Dennys

DJ Millzy

Master Que

DJ Juicy

Dopetunes DJ

PUB OF THE YEAR

The Cabin

Signature Lounge

Kona Lounge

The Garage

Reema’s Lounge

Purple Pub

NIGHT CLUB OF THE YEAR

MAD Club

Kruna

Arena

Ace Tantra

SOHO

King David Club

DJ OF THE YEAR

DJ Loft

DJ Lord

DJ Vyrusky

TMSK DJ

ADDJ

DJ Millzy

DJ/ARTIST COLLABORATION OF THE YEAR

AD DJ & D Jay – Come Inside

DJ Vyrusky & Kuami Eugene, Maya Blu – Follow Who Know Road

REGIONAL CATEGORIES

BEST DJ – ASHANTI REGION

DJ Bongo

DJ Coleda

DJ Aroma

DJ Kellywan

DJ Bryant

DJ Wayalez

DJ Lamar

DJ Manucho

BEST DJ – WESTERN NORTH

DJ Cypher

DJ Pressure

DJ Abigy Abigy

DJ Emparo

DJ Mahorni Laxio

DJ Cassidy

BEST DJ – CENTRAL REGION

DJ Cesh

DJ Sonaty

DJ Repentance

Eyison DJ

DJ Scanner

BEST DJ – EASTERN REGION

DJ Olasty

DJ Stanzy

DJ Richie

DJ Pato

DJ Blay

DJ Expo

BEST DJ – GREATER ACCRA

DJ Sly

TMSK DJ

Chichi DJ

DJ Lord OTB

DJ Vyrusky

DJ Loft

ADDJ

DJ Mac Tonto

BEST DJ – NORTHERN REGION

DJ Bone

Amsterdam DJ

DJ Splash

DJ Ephya

DJ Lighter

DJ Emeris

Kweku Tee

BEST DJ – UPPER EAST REGION

⁠DJ Kokobioko

DJ Gizzy

DJ Aluther

DJ Concious

DJ Blackcedi

DJ Webzy

BEST DJ – UPPER WEST REGION

DJ 10plus

VJ Pyrate

DJ 9ice

DJ Zigi

DJ Bum

DJ Cupid

BEST DJ – VOLTA REGION

DJ Yaw Dotkom

DJ Karanja

DJ Orxty

DJ Cyril

DJ Cantona

DJ Lastic

DJ Stephen

BEST DJ – WESTERN REGION

Mr X

DJ Kenya

DJ Wasty Kay

DJ Gunshot

DJ Papa Steven

BEST DJ – BONO EAST REGION

DJ Emma Black

DJ Wonder Gee

DJ Agingo

DJ Erm Prince

DJ El Flip

BEST DJ – BONO REGION

DJ Kazopi

DJ Floppy

DJ Quest

DJ Arc

DJ Richie

DJ Kurrupt

DJ Khalifa

DJ Bryt

BEST DJ – AHAFO REGION

DJ Borga Scratch

DJ Bacteria

DJ Beezy

DJ Bisa

DJ Teva T

DJ Figastro

HONORARY AWARD

LIFETIME ACHIEVEMENT AWARD

Naa Ayele Ardefio

THANK YOU for constantly reading stories on Ghana Music. Kindly like, follow, comment, and SHARE stories on all social media platforms for more entertaining updates! Do you have content that you want to be featured on Ghana Music? Reach out to us on WhatsApp on 055 979 9767 or via Email at info@ghanamusic.com. #GhanaMusic