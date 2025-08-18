Musical Note
The Ghana Music Top 10 Countdown is compiled weekly by ghanamusic.com.

Week #33 Ending August 16th, 2025

2025 Week 33: Gymnastics by KiDi, OliveTheBoy & Kojo Blak debuts in the #10 spot on this week's Ghana Music Top 10 Countdown. See full charts.

The Ghana Music Top 10 Countdown  is compiled weekly by ghanamusic.com  and supported by MiPROMO.

10

KiDi, OliveTheBoy & Kojo Blak

GYMNASTIC

10

W

P

L

1

10

-

9

Kojo Blak & Kelvyn Boy

EXCELLENT

9

W

P

L

31

1

9

8

Gyakie

SANKOFA

8

W

P

L

11

5

8

7

Lasmid

OLIVIA

7

W

P

L

20

5

7

6

Black Sherif

SOMA OBI

6

W

P

L

4

6

6

5

Sarkodie ft. Kweku Smoke

VIOLENCE

5

W

P

L

8

5

5

4

Black Sherif & Fireboy DML

SO IT GOES

4

W

P

L

28

1

4

3

King Paluta

FOKO!

3

W

P

L

14

3

3

2

Black Sherif

SACRIFICE

2

W

P

L

16

1

2

1

Medikal feat. Shatta Wale & Beeztrap KOTM

SHOULDER

1

W

P

L

7

1

1

