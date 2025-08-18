The Ghana Music Top 10 Countdown is compiled weekly by ghanamusic.com.
Week #33 Ending August 16th, 2025
#top10GH
KiDi, OliveTheBoy & Kojo Blak
#top10GH
W
P
L
1
10
-
P = Peaked | W = Weeks on Chart | L = Last Week’s Position
Ghana Music Top 10 Countdown
#top10GH
W
P
L
31
1
9
P = Peaked | W = Weeks on Chart | L = Last Week’s Position
Ghana Music Top 10 Countdown
Gyakie
#top10GH
W
P
L
11
5
8
P = Peaked | W = Weeks on Chart | L = Last Week’s Position
Ghana Music Top 10 Countdown
Lasmid
Ghana Music Top 10 Countdown
#top10GH
W
P
L
20
5
7
P = Peaked | W = Weeks on Chart | L = Last Week’s Position
Black Sherif
#top10GH
W
P
L
4
6
6
P = Peaked | W = Weeks on Chart | L = Last Week’s Position
Ghana Music Top 10 Countdown
Sarkodie ft. Kweku Smoke
#top10GH
W
P
L
8
5
5
P = Peaked | W = Weeks on Chart | L = Last Week’s Position
Ghana Music Top 10 Countdown
Black Sherif & Fireboy DML
#top10GH
W
P
L
28
1
4
P = Peaked | W = Weeks on Chart | L = Last Week’s Position
Ghana Music Top 10 Countdown
King Paluta
#top10GH
W
P
L
14
3
3
P = Peaked | W = Weeks on Chart | L = Last Week’s Position
Ghana Music Top 10 Countdown
Black Sherif
#top10GH
W
P
L
16
1
2
P = Peaked | W = Weeks on Chart | L = Last Week’s Position
Ghana Music Top 10 Countdown
Medikal feat. Shatta Wale & Beeztrap KOTM
#top10GH
W
P
L
7
1
1
P = Peaked | W = Weeks on Chart | L = Last Week’s Position
Ghana Music Top 10 Countdown
The Ghana Music Top 10 Countdown is compiled weekly by ghanamusic.com and supported by MiPROMO.
Your Online Powerhouse
#top10GH