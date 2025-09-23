The Ghana Music Top 10 Countdown is compiled weekly by ghanamusic.com.
Week #38 Ending September 20th, 2025
#top10GH
King Paluta
W
P
L
19
3
4
P = Peaked | W = Weeks on Chart | L = Last Week’s Position
Lasmid
W
P
L
25
5
9
Adom Kiki feat. Joe Mettle
W
P
L
1
8
-
Sarkodie ft. Kweku Smoke
W
P
L
13
5
7
Kofi Kinaata
W
P
L
3
6
8
Stonebwoy
W
P
L
1
5
-
W
P
L
4
4
6
Shatta Wale
W
P
L
5
3
3
Black Sherif
W
P
L
21
1
2
Medikal feat. Shatta Wale & Beeztrap KOTM
W
P
L
12
1
1
The Ghana Music Top 10 Countdown is compiled weekly by ghanamusic.com and supported by MiPROMO.
Your Online Powerhouse
