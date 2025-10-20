The Ghana Music Top 10 Countdown is compiled weekly by ghanamusic.com.
Week #42 Ending October 18th, 2025
#top10GH
Onn Gospel
#top10GH
W
P
L
1
10
-
P = Peaked | W = Weeks on Chart | L = Last Week’s Position
Ghana Music Top 10 Countdown
Lalid
#top10GH
W
P
L
4
9
9
P = Peaked | W = Weeks on Chart | L = Last Week’s Position
Ghana Music Top 10 Countdown
Sarkodie ft. Kweku Smoke
#top10GH
W
P
L
17
5
7
P = Peaked | W = Weeks on Chart | L = Last Week’s Position
Ghana Music Top 10 Countdown
Wendy Shay feat. OliveTheBoy
Ghana Music Top 10 Countdown
#top10GH
W
P
L
3
7
8
P = Peaked | W = Weeks on Chart | L = Last Week’s Position
Kofi Kinaata
#top10GH
W
P
L
7
6
6
P = Peaked | W = Weeks on Chart | L = Last Week’s Position
Ghana Music Top 10 Countdown
#top10GH
W
P
L
8
4
5
P = Peaked | W = Weeks on Chart | L = Last Week’s Position
Ghana Music Top 10 Countdown
Stonebwoy
#top10GH
W
P
L
5
3
4
P = Peaked | W = Weeks on Chart | L = Last Week’s Position
Ghana Music Top 10 Countdown
Black Sherif
#top10GH
W
P
L
25
1
3
P = Peaked | W = Weeks on Chart | L = Last Week’s Position
Ghana Music Top 10 Countdown
Medikal feat. Shatta Wale & Beeztrap KOTM
#top10GH
W
P
L
16
1
1
P = Peaked | W = Weeks on Chart | L = Last Week’s Position
Ghana Music Top 10 Countdown
Shatta Wale
#top10GH
W
P
L
9
1
2
P = Peaked | W = Weeks on Chart | L = Last Week’s Position
Ghana Music Top 10 Countdown
The Ghana Music Top 10 Countdown is compiled weekly by ghanamusic.com and supported by MiPROMO.
Your Online Powerhouse
#top10GH