The Ghana Music Top 10 Countdown is compiled weekly by ghanamusic.com.
Week #46 Ending November 15th, 2025
Onn Gospel
W
P
L
5
9
9
Lalid
W
P
L
8
8
8
KiDi, OliveTheBoy & KOJO BLAK
W
P
L
5
8
10
W
P
L
12
4
7
Kofi Kinaata
W
P
L
11
6
6
Black Sherif
W
P
L
29
1
5
Stonebwoy
W
P
L
9
3
3
Wendy Shay feat. OliveTheBoy
W
P
L
7
3
4
Medikal feat. Shatta Wale & Beeztrap KOTM
W
P
L
19
1
2
Shatta Wale
W
P
L
13
1
1
The Ghana Music Top 10 Countdown is compiled weekly by ghanamusic.com
