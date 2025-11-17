Musical Note
The Ghana Music Top 10 Countdown is compiled weekly by ghanamusic.com.

Ghana Music  Top 10 Countdown

Week #46 Ending November 15th, 2025

Your Online Powerhouse

2025 Week 46: The Matter by Lalid drops to #9 spot on this week's Ghana Music Top 10 Countdown. See full charts.

The Ghana Music Top 10 Countdown  is compiled weekly by ghanamusic.com  and supported by MiPROMO.

10

THE PALM GHANA WORSHIP MEDLEY

10

W

P

L

5

9

9

P = Peaked | W = Weeks on Chart | L = Last Week's Position

9

Lalid

THE MATTER

9

W

P

L

8

8

8

P = Peaked | W = Weeks on Chart | L = Last Week’s Position

8

KiDi, OliveTheBoy & KOJO BLAK

GYMNASTIC

8

W

P

L

5

8

10

P = Peaked | W = Weeks on Chart | L = Last Week’s Position

7

Gyakie

UNCONDITIONAL

7

W

P

L

12

4

7

P = Peaked | W = Weeks on Chart | L = Last Week’s Position

6

Kofi Kinaata

IT IS FINISHED

6

W

P

L

11

6

6

P = Peaked | W = Weeks on Chart | L = Last Week’s Position

5

Black Sherif

SACRIFICE

5

W

P

L

29

1

5

P = Peaked | W = Weeks on Chart | L = Last Week’s Position

4

Stonebwoy

GIDI GIDI (FIRE)

4

W

P

L

9

3

3

P = Peaked | W = Weeks on Chart | L = Last Week’s Position

3

Wendy Shay feat. OliveTheBoy

CRAZY LOVE

3

W

P

L

7

3

4

P = Peaked | W = Weeks on Chart | L = Last Week’s Position

2

Medikal feat. Shatta Wale & Beeztrap KOTM

SHOULDER

2

W

P

L

19

1

2

P = Peaked | W = Weeks on Chart | L = Last Week’s Position

1

Shatta Wale

STREET CROWN

1

W

P

L

13

1

1

P = Peaked | W = Weeks on Chart | L = Last Week’s Position

The Ghana Music Top 10 Countdown is compiled weekly by ghanamusic.com and supported by MiPROMO.

