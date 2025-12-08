The Ghana Music Top 10 Countdown is compiled weekly by ghanamusic.com.
Week #49 Ending December 6th, 2025
15
4
7
P = Peaked | W = Weeks on Chart | L = Last Week’s Position
Kofi Kinaata
14
6
9
Lasmid & King Promise
2
8
10
O'Kenneth
3
7
8
Stonebwoy
12
3
4
Black Sherif
32
1
5
KiDi, OliveTheBoy & KOJO BLAK
8
4
6
Medikal feat. Shatta Wale & Beeztrap KOTM
22
1
2
Wendy Shay feat. OliveTheBoy
10
2
3
Shatta Wale
15
1
1
The Ghana Music Top 10 Countdown is compiled weekly by ghanamusic.com and supported by MiPROMO.
