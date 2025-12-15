The Ghana Music Top 10 Countdown is compiled weekly by ghanamusic.com.
Week #50 Ending December 13th, 2025
W
P
L
1
10
-
P = Peaked | W = Weeks on Chart | L = Last Week’s Position
Ghana Music Top 10 Countdown
Kofi Kinaata
W
P
L
15
6
9
Stonebwoy
W
P
L
13
3
6
Black Sherif
W
P
L
33
1
5
Lasmid & King Promise
W
P
L
3
6
8
O'Kenneth
W
P
L
4
5
7
Shatta Wale
W
P
L
16
1
1
Medikal feat. Shatta Wale & Beeztrap KOTM
W
P
L
23
1
3
KiDi, OliveTheBoy & KOJO BLAK
W
P
L
9
2
4
Wendy Shay feat. OliveTheBoy
W
P
L
11
1
2
The Ghana Music Top 10 Countdown is compiled weekly by ghanamusic.com and supported by MiPROMO.
Your Online Powerhouse
