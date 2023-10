Lyrics: Mo by Piesie Esther

Mmm…

Makoma ahye nnaase ma o

M’ayeyie nwom nie o me Nyankopon

Dea m’ani nda so na me nsa aka yi oo

Awurade Mo o me ma w’amo

You silenced my enemies

You put a smile on my face o

God, you have answered my prayers

Awurade mo oo mo

You silenced them,

Yes you silenced them

They don’t know how I made it

God you have answered my prayers

Awurade mo oo mo

W’aseda nie oo

Mo mo

W’ayeyie nie oo

Mo mo

Nea m’ani ndaso w’ama me nsa aka yi

Awurade mo oo mo

W’aseda nie oo

Mo mo

W’ayeyie nie oo

Mo mo

You have answered my prayers

Awurade mo oo mo

Adwuma aa me yɛ yi na m’ani nda o

Nhyira yi aa m’anya yi na m’ani nda o

Eduru mmere bi n’anka nea yɛdie ehuoden o

Ɛnɛ me Nyame ama m’aserew

Dibea yi a m’anya yi dea Nyame n’aye

Na nea aa wo hu yi enye m’ahuoden o

Eduru mmere bi n’anka nea yedie ehuoden o yi ‘

Adom Nyame Ama m’aserew

W’aseda nie oo

Mo mo

W’ayeyie nie oo

Mo mo

You have answered my prayers

Awurade mo oo mo

Tell me where would I be

Without God mmm

Where would I be

Without God

Maybe you don’t know my story

Awurade mo mo mo

Somebody Tell me where would I be

Without God

Tell me Where Where would I be

Without God

One day I’ll tell you my story

Awurade mo oo mo

Ago take off my shoes

Stand on my toes

Dance Agbadza or kpanlogo

You have favoured me so much

Awurade mo oo mo

Ago take off my shoes

Stand on my toes

Dance Adowa or any kind of dancing

Come on!

You have answered my prayers

Awurade mo oo mo

W’aseda nie oo

Mo mo

W’ayeyie nie oo

Mo mo

Nea m’ani ndaso na me nsa aka yi

Awurade mo oo mo

W’aseda nie oo

Mo mo

W’ayeyie nie oo

Mo mo

You have answered my prayers

Awurade mo oo mo

W’aseda nie oo

Mo mo

Wo nnaase nwom nie oo

Mo mo

You have answered my prayers

Awurade mo mo mo