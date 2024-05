Lyrics: Defe Defe by Team Eternity Ghana feat. Naana Asiedu

[Verse]Father, the universe You madeAnd everything displaysThe wonders of Your graceYou took my sin, my guilt, my shameAnd you gave me your nameWe go sing halle, ehFather, the universe that You’ve madeAnd everything displaysThe wonders of Your graceYou took my sin, my guilt, my shameAnd You put Your name on meSo we go sing Halle, eh[Hook]Bɔhyɛ na wohyɛɛ no aba mu oI’ve got my victory in YouWoka me ho nti mensuroBɔhyɛ na wohyɛɛ no aba mu oI’ve got my victory in YouWoka me ho nti mensuroDaabi Daabi daOh oh oh ohOh oh oh oh [Verse]Father, the univеrse You madeAnd evеrything displaysThe wonders of Your GraceYou took my sin, my guilt and shameYou gave me your nameWe go sing halle, eh[Hook]Bɔhyɛ na wohyɛɛ no aba mu oI’ve got my victory in YouWoka me ho nti mensuroBɔhyɛ na wohyɛɛ no aba mu oI’ve got my victory in YouWoka me ho nti mensuro [Pre-Chorus]Wo na Wode Wo nkwa to hɔ naWo se sɛɛ menamAsum kabii bɔn muWoka me ho nti mensuroWo na Wode Wo nkwa to hɔ naWo se sɛɛ menamAsum kabii bɔn muWoka me ho nti mensuro [Chorus]Mongyae me!Ma menda Nyame aseM’anhyia Nyame anka y’ayɛ me defe defeDefe defeDefe defeMongyae me!Ma menda Nyame aseM’anhyia Nyame anka y’ayɛ me defe defeDefe defeDefe defe[Verse]Agya Onyame (Agya Onyame)Sɛ m’anhyia Wo a (Sɛ m’anyhia Wo a)Anka m’awu (Anka m’awu)Sɛ m’anhyia Wo a (Sɛ m’anyhia Wo a)Anka m’asɛe (Anka m’asɛe)Ɔbonsam pɛ me sɛeɛ enti daada na ɔtataa meNanso Ɔkomafo Yesu abɛgye me ko yi ako ama meƆsikani Yesu abɛgye me ka yi atua ma meƐnti m’ade me ho ohƐnti monnyae meMma obiara nha meYesu abro bonsam wɔ asɛndua no so ma w’ayɛ hahaaha! [Pre-Chorus]Wo na Wode Wo nkwa to hɔ naWo se sɛɛ menamAsum kabii bɔn muWoka me ho nti mensuroWo na Wode Wo nkwa to hɔ naWo se sɛɛ menamAsum kabii bɔn muWoka me ho nti mensuro [Chorus]Mongyae me!Ma menda Nyame aseM’anhyia Nyame anka y’ayɛ me defe defeDefe defeDefe defeMongyae me!Ma menda Nyame aseM’anhyia Nyame anka y’ayɛ me defe defeDefe defeLeave me alone!M’anhyia Nyame anka y’ayɛ me defe defeDefe defeDefe defe [Chorus]Mongyae me!Ma menda Nyame aseM’anhyia Nyame anka y’ayɛ me defe defeDefe defeDefe defeMongyae me!Ma menda Nyame aseM’anhyia Nyame anka y’ayɛ me defe defeDefe defeDefe defe [Outro]When somebody tells you that “Isn’t this too much?”When they say that “Isn’t this too much?”Dont mind them oWhen they say that,”Isn’t this too much?”Aren’t we praising too much?Arent we going for many programs too much?Ka kyerɛ ɔmo seMongyae me!Ma menda Nyame aseM’anhyia Nyame anka y’ayɛ me defe defeDefe defeDefe defeMongyae me!Ma menda Nyame aseM’anhyia Nyame anka y’ayɛ me defe defeDefe defeDefe defe