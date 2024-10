Lyrics: Very Soon by Fameye

[Intro]Wi-WiWillizbeat[Verse 1]My gee, cool down, don’t stopTime dey, cool down, don’t stopPlenty enemies, don’t talkSilence, money, don’t shun [Chorus]Very soon, you go pop champagne, ah, ebaa daama, ohMachille ara aah ma awɔ de me oVery soon, you go pop champagne, ah, ebaa daama, ohMachille ara aah ma awɔ de me o[Refrain]Heaven na mewɔ no, right hereHeaven na mewɔ no, right nowHeaven na mewɔ no, right hereAwɔ de me oHeaven na mewɔ no, right hereHeaven na mewɔ no, right nowHeaven na mewɔ no, right hereAwɔ de me o [Verse 2]Get up, stand up, do your thingDon’t worry, oh, we all sinWele, Sebe, pool partyƐfa wo tiri mu nso a, ‘Largactil’Auntie Ama afrɛ fie awieSɛ neɛ ɛbɛsi biara, yɛnsetteNeɛ yɛrehwehwɛ biara, yɛnsearcheYɛte aseɛ nko ara deɛ, yɛn gyedie nsaTin-ton-tin, yɛde bɛwe nsaApɔsɔ-Apɔsɔ, mengyaa muAh, the fire’s still burningAh, sɛ wobɛhwe aseɛ, ɛbɛyɛ den [Chorus]Very soon, you go pop champagne, ah, ebaa daama, ohMachille ara aah ma awɔ de me oVery soon, you go pop champagne, ah, ebaa daama, ohMachille ara aah ma awɔ de me o[Refrain]Heaven na mewɔ no, right hereHeaven na mewɔ no, right nowHeaven na mewɔ no, right hereAwɔ de me oHeaven na mewɔ no, right hereHeaven na mewɔ no, right nowHeaven na mewɔ no, right hereAwɔ de me o [Bridge]Mmerɛ bɛsesa o, mmerɛ bɛsesaW’anim mfifire nyinaa, wobɛte wo kaNnipa akasa akyɛ, Nyame bɛkasaNnipa akasa akyɛ, Nyame bɛkasaAdɛn na w’aba mu abu, adɛn na w’aba mu abu?Take your time, na wobɛduru‘Yɛ a gyedi-gyedi, ɛnyɛ gidigidiNwom yi yɛ wo dɛ a, sɔ wo sisiVery soon, you go pop champagne, ah, ebaa daama, ohMachille ara aah ma awɔ de me o [Refrain]Heaven na mewɔ no, right hereHeaven na mewɔ no, right nowHeaven na mewɔ no, right hereAwɔ de me oHeaven na mewɔ no, right hereHeaven na mewɔ no, right nowHeaven na mewɔ no, right hereAwɔ de me o