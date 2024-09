Lyrics: Jejereje by Stonebwoy & Ginton

Naano eee , na )k) fa bae oo

Onoaa ne jejereje

Naano eee , na )k) fa bae oo

Onoaa ne jejereje

Naano ee e ee, na )k) fa bae oo

Onaa ne jejereje

Naano ee e ee, na )k) fa bae oo

Onaa ne jejereje

Naano eee , na )k) fa bae oo

Onoaa ne jejereje

Naano yi ara na )de Bae oo

Onoaa ne jejereje

Naano ee e ee, na )k) fa bae oo

Onaa ne jejereje

Naano ee e ee, na )k) fa bae oo

Onaa ne jejereje

Ikye, inye

Ikye, inye

Ikye, inye

Zeh Zeh

Wake up in the morning

See Kofi

Kofi when you go find fine girl for street

Kofi na Alaman

Kofi na Azaman

Kofi come dey raise shoulder like say he be Jagaban ooo

A Jagaban oo

Family help am talk , he nor hear

Friends follow am talk, he nor hear

Naano eee , na )k) fa bae oo

Onoaa ne jejereje

Naano eee , na )k) fa bae oo

Onoaa ne jejereje

Naano ee e ee, na )k) fa bae oo

Onaa ne jejereje

Naano ee e ee, na )k) fa bae oo

Onaa ne jejereje

Naano eee , na )k) fa bae oo

Onoaa ne jejereje

Naano yi ara na )de Bae oo

Onoaa ne jejereje

Naano ee e ee, na )k) fa bae oo

Onaa ne jejereje

Naano ee e ee, na )k) fa bae oo

Onaa ne jejereje

Ikye, inye

Ikye, inye

Ikye, inye

Zeh Zeh

Asem aba oo

Boafo) w) he ni ?

Yaa yaa y3kae a w’antie asuoden yi

Asem aba oo

Boafo) w) he ni ?

Yaa yaa y3kae a w’antie asuoden nti

A jagaban oo

Family help am talk , he no hear

Friends follow am talk, he no hear

Naano eee , na )k) fa bae oo

Onoaa ne jejereje

Naano eee , na )k) fa bae oo

Onoaa ne jejereje

Naano ee e ee, na )k) fa bae oo

Onaa ne jejereje

Naano ee e ee, na )k) fa bae oo

Onaa ne jejereje

Naano eee , na )k) fa bae oo

Onoaa ne jejereje

Naano yi ara na )de Bae oo

Onoaa ne jejereje

Naano ee e ee, na )k) fa bae oo

Onaa ne jejereje

Naano ee e ee, na )k) fa bae oo

Onaa ne jejereje