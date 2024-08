Lyrics: Special Love by Wendy Shay feat. King Paluta

Yie yie yie yie Wendy Shay King Paluta yie

Awo obi ne y3m (obi ne y3m)

Awoo

Awo obi ne y3m (obi ne y3m)

Awoo

Nea mob3ka

Nea mob3y3

Nea moyey3i

Nea mokyer3i

Yate abr3 oo odo e

Mallam nkanchi

Pastor chanti

Fr3 osuo na fr3 owia

3nkosi hwee o odo e

We just in love

This is special kind of loving

Maame water no fit stop this special loving

So If you try we fire wey go burn you

If you try we Holy Ghost fire burn you

Tell me what you want from you want from me girl

If eno be jealousy den winch dey your eye (mmm)

Oh Carolina you sitting at di corner

You such a loser stop talking bout ma boyfriend

E Dada ee mese hw3 na etie nea )moka 3

)mo commenti s3 daa woni Afia texti

I know dis is jealousy and jealousy go shame

Me I know dema strategy and how dey play the game

So If you try we fire wey go burn you

If you try we Holy Ghost fire burn you

Awo obi ne y3m (obi ne y3m)

Awoo

Awo obi ne y3m (obi ne y3m)

Awoo

King Paluta Yeh

Eeh Nka mo pɛ sɛ yɛ faile

Nso yɛn na yɛ Reign

Ɛtwa wo nsono mu o, oh oh oh oh

Mo bɛ nya na y’ayɛ mmɔbɔ

Nso yɛn na yɛ sɛe hɔ

Ɛtwa wo nsono mu o, oh oh oh oh

Na me se mo adwenefii nti na yɛn ne mo nante

Bayie hyɛ mo ani ase

Yɛ koraa deɛ yɛn force

Nso nhyira no ba a na ɛba

Yiedie, Animounyam no yɛ kura mu pampee (pampee)

Bonsam Nnɛ w’ahwe ase (w’ahwe ase)

Nti me dɔ wiase

Ɛmma obi nsɛe w’adwen

Ɛyɛ odo o oh oh oh

Nti Against foɔ ei

“Ɛtwa mo nsono mu o oh oh oh oh”

Eey Mo bɛ nya na yayɛ mmɔbɔ

Nso yɛn na yɛ sɛe hɔ

Ɛtwa wo nsono mu o oh oh oh ohh

Sunsum nɛ de yɛn nam

So If you try we fire wey go burn you (yie yie yie yie)

If you try we Holy Ghost fire burn you (Yie yie)

So If you try we fire wey go burn you

Yeah If you try we Holy Ghost fire burn you (burn you)