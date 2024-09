Lyrics: Jesus Christ 2 by AraTheJay feat. Black Sherif

K bonsam abranteɛ megyeso yaayei!

Me nyame di madanseɛ mesi gyaade for half of my life cooking up, militant eh

Nti menni meho adaagye

Ɔbra yi nso mepɛ no yie nti me pɔnkɔ pɛ ntɛm

Me court nsɛmsɛm nti my mind racing

Some bridges I burnt nti boys pii

Wɔn avexe annkɔ si aga

Daa we forwarding back never na ya murder yɛ odds no schwazeneggar

No Smoking the opps mmɛsɛe me liver so I pray for you guys fri sɛ daakye yɛwɔ bi ka

Yɛnsɛe da o! Yɛnsɛe da! Abuburo kosua adeɛ aa ɛbɛyɛyiee

Ɛyɛ aa na ekyiri bayie, me tah ne so nnɛ dua yi

Ɔre tua maso ne ntebe

Onni bi adanfo e m’aba

Ɔsɛefoɔ pɛ sɛ ɔyɛ me aa

Agya Pa Wo Din nti ɛmma no nyɛ o

(aah eeehh)

Ɔpɛsɛ oyɛ a

Ama m’asu a

Na ma moa

Ma ma tete

Agya Pa Wo Din nti ɛmma no nyɛ o

(Eeeyaaaay)

Onni bi adanfo e m’aba

Ɔsɛefoɔ pɛ sɛ ɔyɛ me aa

Agya Pa Wo Din nti ɛmma no nyɛ o

(aah eeehh)

Ɔpɛsɛ oyɛ a

Ama m’asu a

Na ma moa

Ma ma tete

Agya Pa Wo Din nti ɛmma no nyɛ o

(Eeeyaaaay)

Yen ntumi mpa aba

Apɔmuden asɛ Poku pharma

I cannot frown

Nti no ɛya me sere

Daa na wohu me se

Wɔ dwene sɛ obra yɛ me dɛ aama

Mmnh

Asɛ ladder

Hunu soro yh we see further

Start Dey climb asɛ years ago

Ɛnnɛ nso yɛda so foro

Ebinom nso atotɔ fɔm ada

Na me se ɛyɛ me nkrabea me nso mpo me nnim

And so my trust no I put in Elohim

Sɛ wɔka me to gyam kraa

Yi me koko so Traa

make dem know

Ɛyereso a we be singing

Hosanna

Adwendwen ama m’afɔn m’ayɛ tia mese

Koo Pia still dey pia for the Family

Nɔnsia

Na wɔbu me abonfia

Buh nobody know ntia

Nea w’atwerɛ no Yehowa oooo aaa

Onni bi adanfo e m’aba

Ɔsɛefoɔ pɛ sɛ ɔyɛ me aa

Agya Pa Wo Din nti ɛmma no nyɛ o

(aah eeehh)

Ɔpɛsɛ oyɛ a

Ama m’asu a

Na ma moa

Ma ma tete

Agya Pa Wo Din nti ɛmma no nyɛ o

(Eeeyaaaay)

Enti Agya yɛno ntɛm bra o

(Amin)

Yɛno ntɛm bra o

(Amin)

Akoma mu o

(Amin)

Me kra mu o

Ayɛsɛ w’ato me krado

If i try move forward wo bɛhwɛ a

Na i still san

Wopɛsɛ woku me sunsum

Ɛnonso I refuse as the mogya

Di me afrusan naa

Me nso no Jack meyɛ piesie

Wode wopɛ a hwehwɛ m’akyi wobɛ hunu sɛ meka no lie

Me kra mu oo

Akoma mu oo

(Aaaaa Eeeeeeyyyyy)

Onni bi adanfo e m’aba

Ɔsɛefoɔ pɛ sɛ ɔyɛ me aa

Agya Pa Wo Din nti ɛmma no nyɛ o

(aah eeehh)

Ɔpɛsɛ oyɛ a

Ama m’asu a

Na ma moa

Ma ma tete

Agya Pa Wo Din nti ɛmma no nyɛ o

(Eeeyaaaay)

Onni bi adanfo e m’aba

Ɔsɛefoɔ pɛ sɛ ɔyɛ me aa

Agya Pa Wo Din nti ɛmma no nyɛ o

(aah eeehh)

Ɔpɛsɛ oyɛ a

Ama m’asu a

Na ma moa

Ma ma tete

Agya Pa Wo Din nti ɛmma no nyɛ o

(Eeeyaaaay)